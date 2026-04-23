蘋果下一代旗艦手機iPhone 18 Pro再傳相機規格大升級，微博「數碼閒聊站」爆料指出，蘋果可能分階段升級，首波重點就是可變光圈，後續還可能逐步導入更大的感光元件、強化防手震的超廣角鏡頭、2億畫素潛望式長焦鏡頭，其中iPhone 18 Pro系列最有可能率先落地的，就是主鏡頭可變光圈技術，2億畫素長焦鏡頭可能還要再等2年才會出現。
根據微博爆料者「數碼閒聊站」說法，蘋果目前正在評估的影像技術包括可變光圈、1/1.12吋超大底主鏡頭、OIS光學防手震增強版超廣角，以及200MP大底潛望式長焦鏡頭。在今年的iPhone 18 Pro大概會先導入可變光圈，其餘技術則可能視測試與供應鏈進度，採取「一代一升級」方式逐步推出。
今年iPhone有望首見可變光圈
所謂可變光圈，就是鏡頭可依照拍攝環境調整進光量。當光線不足時，可開大光圈提升進光量；在光線充足場景下，則能縮小光圈降低過曝風險，並增加景深控制彈性。MacRumors指出，從iPhone 14 Pro到iPhone 17 Pro，蘋果主鏡頭一路都維持固定ƒ/1.78光圈，若iPhone 18 Pro真的導入可變光圈，將是iPhone相機硬體相當關鍵的一次升級。
郭明錤點名供應鏈消息持續浮現
其實iPhone 18 Pro搭載可變光圈的傳聞並非第一次出現。天風國際證券分析師郭明錤早在2024年12月就曾預測，iPhone 18 Pro系列主鏡頭將搭載可變光圈；之後也陸續有供應鏈消息稱，蘋果正與零組件供應商討論相關模組，甚至已有進入量產準備的說法。至於1/1.12吋大感光元件、2億畫素潛望式長焦等規格，現階段看來仍偏向中長期布局，正式導入時間點恐怕不會早於2028年。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年iPhone有望首見可變光圈
所謂可變光圈，就是鏡頭可依照拍攝環境調整進光量。當光線不足時，可開大光圈提升進光量；在光線充足場景下，則能縮小光圈降低過曝風險，並增加景深控制彈性。MacRumors指出，從iPhone 14 Pro到iPhone 17 Pro，蘋果主鏡頭一路都維持固定ƒ/1.78光圈，若iPhone 18 Pro真的導入可變光圈，將是iPhone相機硬體相當關鍵的一次升級。
郭明錤點名供應鏈消息持續浮現
其實iPhone 18 Pro搭載可變光圈的傳聞並非第一次出現。天風國際證券分析師郭明錤早在2024年12月就曾預測，iPhone 18 Pro系列主鏡頭將搭載可變光圈；之後也陸續有供應鏈消息稱，蘋果正與零組件供應商討論相關模組，甚至已有進入量產準備的說法。至於1/1.12吋大感光元件、2億畫素潛望式長焦等規格，現階段看來仍偏向中長期布局，正式導入時間點恐怕不會早於2028年。