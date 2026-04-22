我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒富邦悍將42歲老將王勝偉，今（22）日在面對樂天桃猿的比賽中代打敲出全壘打，以42歲21天之齡，刷新中職最老代打開轟的紀錄。賽後王勝偉笑說自己油箱滿滿，未來說不定會繼續堆高此紀錄，「賽前總教練也開玩笑問我『還有電嗎？』我就比手勢給他看，我電很滿。感謝教練還是相信我，給我很多機會。」王勝偉此役板凳出發，8局上上場代打，面對桃猿王牌中繼陳冠宇，王勝偉鎖定第1球，一棒敲出左外野陽春砲，本季首轟、生涯第61轟，值得一提的是，王勝偉這支代打全壘打，以42歲21天之齡，改寫中職最老代打全壘打紀錄，原紀錄為2020年高國慶的41歲360天。賽後王勝偉分享，之前有請教過總教練後藤光尊，「我問總教練代打很困難嗎？他說很困難，因為機會很少，所以他以前代打的感覺是很積極攻擊，設定哪個位置就需要早一點去攻擊球，不要帶得太進來。」王勝偉指出，若揮空還有下一球的機會，但如果帶太進來，可能擊球效果會不好，出局就等於是結束了。王勝偉透露，他知道陳冠宇狀況不錯，無論球速、準度都很好，「那時候1：4落後，我沒有特別去選球，因為我知道他的準度很好，可以很積極去攻擊，當下希望能早一點把手感找回來，不要很快被他取得2好球。」王勝偉不知道自己刷新最老代打開轟紀錄，「沒特別去注意資深球員的紀錄，能夠在球場上拚戰，將自己的經驗分享給年輕球員，讓他們在球場上更享受比賽，雖然年輕很難做到，但可以從很多機會裡面去得到經驗，相信自己，我覺得是比較重要的。」聽到原紀錄是高國慶，王勝偉笑說，「 國慶學長不好意思耶！」王勝偉說，自己目前仍是「油箱滿滿」，還有機會持續刷新紀錄，「賽前總教練也開玩笑問我『還有電嗎？』我就比手勢給他看，我電很滿。感謝教練還是相信我，給我很多機會。」有趣的是，王勝偉賽後不斷喊「Pizza」，他解釋其實是「一擊必殺」，但洋砲邦力多聽成「Pizza」。