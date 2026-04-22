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中華職棒味全龍今（22）日作客嘉義市球場，踢館台鋼雄鷹，龍隊打線首局就突破雄鷹先發投手後勁，單局攻下5分奠定勝記，加上投手群輪番壓制，以8：0完封雄鷹，獨自取得聯盟龍頭的席位。此外，雄鷹一壘指導教練黃甘霖此役在1局下突然退場，雄鷹球團回覆，黃甘霖教練因身體不適提前退場休息。龍隊此役推出洋投魔神龍交手雄鷹洋投後勁，龍隊在開局就先發制人，雙箭頭郭天信、朱育賢分別靠著安打、保送上壘，劉基鴻把握得點圈機會，敲出安打，替龍隊先馳得點，一出局後李凱威、王順和、張政禹接連敲安，加上林辰勳的野選，龍隊單局攻下5分，取得5：0領先。3局上龍隊攻勢再起，李凱威、張政禹、林辰勳接連敲安，再加上曾聖安的高飛犧牲打，龍隊單局再添2分，取得7：0領先。5局上張政禹、林辰勳再度連線，2人串連安打替龍隊攻下此役第8分。後勁此役僅投4.2局，失掉8分全部都是自責分，防禦率飆升至4.09，吞下本季首敗，後勁退場後，雄鷹牛棚群合力吃下4.1局無失分；魔神龍此役先發5局無失分，退場後龍隊牛棚接力守成，呂偉晟、王伯洋、李超、吳君奕都無失分，終場龍隊就以8：0完封雄鷹，獨自取得聯盟龍頭的席位。此外，雄鷹一壘指導教練黃甘霖在1局下突然退場，由體能教練吳承翰接替，雄鷹球團回覆，黃甘霖教練因身體不適提前退場休息。