美國總統川普21日宣布延長為期兩週的美伊停火協議，目前尚不確定停火會延長多久，也不知美國與伊朗的第二輪談判會何時開始。最新有外媒披露，美伊可能最快在24日進行會談，對此，川普也給予肯定答覆說「有可能！」

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《紐約郵報》引述未具名的消息人士說法，稱美伊第二輪會談可能在未來三天內舉行，巴基斯坦當地媒體《News Post》也報導指出，美伊將在未來三天內舉行會談，不過沒有提供消息來源與更多細節。

對此，川普接受《紐約郵報》置評詢問時，用文字訊息回覆說「有可能！」

另外，《CNN》也引述消息人士說法指出，川普政府不希望無限期延長停火，不希望給伊朗時間進一步拖延談判。川普打算設定一個時間表，要求伊朗提出統一的方案，以使外交談判重回正軌。

消息人士表示，這反映出川普希望通過外交手段解決戰爭，傾向不要恢復軍事打擊。但是，還不清楚川普的訊息是否已經傳達給伊朗。消息人士也說，雖然會對全球經濟造成損害，但川普認為持續封鎖荷姆茲海峽的伊朗船隻與港口，能夠有效對伊朗施壓。

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倪浩軒編輯記者

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