隨著天氣越來越悶熱，許多人家中的冷氣也重新開始運作。不少人發現冷氣「有風卻不冷」或飄出異味，但有租屋族抱怨，房東認為「洗冷氣是智商稅」不願支付清洗費。這項話題引發熱烈討論，除了有許多過來人認證洗冷氣前後「真的有差」，專家實測也證實：「真的有比較省電！」
洗冷氣是智商稅？過來人曝經驗談：真的有差
近期有租屋族在社群平台 Threads 上發起討論：「清洗冷氣是智商稅嗎？」原 PO 表示，最近開冷氣發現會有雜音，就算洗了濾網，也要調到 20 度才會涼。詢問師傅後，對方建議需要拆回去清洗，但問了房東，對方卻回覆：「洗冷氣就是智商稅，我們家的冷氣買了 12 年都沒有這問題，如果覺得不涼就自己花錢請師傅洗。」這讓原 PO 相當無奈，上網詢問洗冷氣是否真的如房東所說是智商稅。
貼文曝光後，立刻引發一票過來人現身回應，「絕對不是智商稅！洗了冷氣你會發現冷得快、風量變大，變頻冷氣就會進入省電模式，又冷、又省錢、又乾淨」、「洗冷氣是要洗裡面發霉的污垢，如果你不在乎呼吸的空氣都是經過發霉的地方，那也是你的選擇」、「現在變頻冷氣雖然省電費，但代價就是要定期清洗」、「我家冷氣一年洗一次。不洗排水管會堵塞，水會倒流回冷氣內部造成室內機漏水。找人來洗時，我還會特別注意排水管有沒有洗乾淨，到時候壞掉反而花更多錢。」
洗完冷氣真的有差！師傅親測：確實更省電
洗冷氣真的是智商稅嗎？正鼎家電就在 YouTube 上分享了清洗冷氣前後的數據差異：L 相電流從 3.1 降至 2.6，N 相電流也從 3.0 降至 2.6。實測下來，冷氣使用一整天約可省下 2.6 度電。
不過也有人疑惑，目前台灣市面上洗一台冷氣的收費大約落在 2500 至 3000 元，就算每天省下 2.6 度電，也補不回清洗的費用啊！其實，清洗冷氣「省電」真的只是附帶效果，最主要的還是吹起來更舒適；尤其對過敏兒來說，吹出來的空氣更乾淨，才不會引發呼吸道或身體不適。
什麼時候該洗冷氣？3 種跡象代表裡面髒了
事實上，比起計算時間間隔，更準確的是觀察冷氣發出的「求救訊號」。如果冷氣出現以下 3 個狀況，就代表「只清洗濾網已經不夠」，冷氣內部早已累積大量灰塵與髒汙：
打開冷氣就有異味：如果剛開機時吹出一股酸臭味，這絕對不是正常現象，而是內部已經發霉的警訊。
冷房效果變差：冷氣設定同樣的溫度，卻要開更久才會冷，代表內部累積的灰塵已經嚴重影響散熱效率。
出風量變小：冷氣吹出來的風變弱，通常不是機器壞掉，而是髒污卡太多，阻擋了氣流循環。
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近期有租屋族在社群平台 Threads 上發起討論：「清洗冷氣是智商稅嗎？」原 PO 表示，最近開冷氣發現會有雜音，就算洗了濾網，也要調到 20 度才會涼。詢問師傅後，對方建議需要拆回去清洗，但問了房東，對方卻回覆：「洗冷氣就是智商稅，我們家的冷氣買了 12 年都沒有這問題，如果覺得不涼就自己花錢請師傅洗。」這讓原 PO 相當無奈，上網詢問洗冷氣是否真的如房東所說是智商稅。
貼文曝光後，立刻引發一票過來人現身回應，「絕對不是智商稅！洗了冷氣你會發現冷得快、風量變大，變頻冷氣就會進入省電模式，又冷、又省錢、又乾淨」、「洗冷氣是要洗裡面發霉的污垢，如果你不在乎呼吸的空氣都是經過發霉的地方，那也是你的選擇」、「現在變頻冷氣雖然省電費，但代價就是要定期清洗」、「我家冷氣一年洗一次。不洗排水管會堵塞，水會倒流回冷氣內部造成室內機漏水。找人來洗時，我還會特別注意排水管有沒有洗乾淨，到時候壞掉反而花更多錢。」
洗完冷氣真的有差！師傅親測：確實更省電
洗冷氣真的是智商稅嗎？正鼎家電就在 YouTube 上分享了清洗冷氣前後的數據差異：L 相電流從 3.1 降至 2.6，N 相電流也從 3.0 降至 2.6。實測下來，冷氣使用一整天約可省下 2.6 度電。
不過也有人疑惑，目前台灣市面上洗一台冷氣的收費大約落在 2500 至 3000 元，就算每天省下 2.6 度電，也補不回清洗的費用啊！其實，清洗冷氣「省電」真的只是附帶效果，最主要的還是吹起來更舒適；尤其對過敏兒來說，吹出來的空氣更乾淨，才不會引發呼吸道或身體不適。
事實上，比起計算時間間隔，更準確的是觀察冷氣發出的「求救訊號」。如果冷氣出現以下 3 個狀況，就代表「只清洗濾網已經不夠」，冷氣內部早已累積大量灰塵與髒汙：
打開冷氣就有異味：如果剛開機時吹出一股酸臭味，這絕對不是正常現象，而是內部已經發霉的警訊。
冷房效果變差：冷氣設定同樣的溫度，卻要開更久才會冷，代表內部累積的灰塵已經嚴重影響散熱效率。
出風量變小：冷氣吹出來的風變弱，通常不是機器壞掉，而是髒污卡太多，阻擋了氣流循環。