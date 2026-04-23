最強華語警匪電影系列《寒戰》片集又將有新作推出：《寒戰1994》網羅東西演藝界40位重量級卡司聯手合演，兩代男神吳彥祖、劉俊謙在片中關係耐人尋味，戲外劉俊謙則大讚吳彥祖實在太帥，提到他就少女心大噴發。為了滿足觀眾的期待，電影公司特別宣布台灣將於5月1日至3日加開口碑場、8日正式上映，最新預告也見到更多的火爆場面。
劉俊謙讚美吳彥祖太帥 少女心大噴發
在《寒戰1994》中，吳彥祖與劉俊謙分別扮演《寒戰2》中張國柱、梁家輝的青年時代，在多年前已經因為案件產生連結，那時警方、富商、黑道、英國官員之間多方角力、情勢複雜，也很難單純分出正邪。儘管戲裡彼此關係很難定論，戲外劉俊謙和吳彥祖因為有運動和開車的共同話題，很快就拉近距離，劉俊謙還大讚前輩吳彥祖不只是大帥哥，做人又隨和，一講到他就忍不住少女心湧現。
劉俊謙在《寒戰1994》戲分相當重，也有不少動作演出，光是一場雨中的打戲一口氣拍了10天，完全是體力和意志力的大考驗。他也透露和其他扮演警察的朱鑑然、譚旻萱等人都做了許多開槍及動作訓練，甚至要模擬真實場面來做反應，所以在拍攝之前彼此都相處很長的時間，就像一個團隊般有默契。資深動作巨星元彪則扮演劉俊謙的爸爸，元彪一見到他就聊起他之前的熱賣大片《九龍城寨之圍城》，兩人也很快就把話匣子打開。
新科金像獎帝后都亮相 《寒戰1994》台灣推口碑場
對於曾是嘉禾當家紅星的元彪，劉俊謙稱自己「從小就看他的戲」，還記得元彪曾經在片中從一個大樓的4、5樓單手側翻下樓落地，地上只有一些紙箱保護，但他還能直接再走動繼續拍。劉俊謙問元彪是不是來真的，元彪回答就是直接這樣拍出來的，讓劉俊謙也不得不佩服他的身手太厲害。片中扮首富家族千金的廖子妤，才剛以《像我這樣的愛情》成為新科香港電影金像獎影后，第5度登上香港電影金像獎影帝寶座的梁家輝，也特別演出，更增星光話題。
台灣將在5月1日至3日提前加開口碑場，讓影迷可以先睹為快。更在台北、板橋、新竹、台中、台南及高雄開設口碑特別場，凡是購票的觀眾都可以獲得《寒戰》、《寒戰2》及《寒戰1994》三張A3海報，極富收藏價值，系列影迷直得把握，活動詳情可以上「華映娛樂」官方臉書粉絲團及Instagram查詢。
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在《寒戰1994》中，吳彥祖與劉俊謙分別扮演《寒戰2》中張國柱、梁家輝的青年時代，在多年前已經因為案件產生連結，那時警方、富商、黑道、英國官員之間多方角力、情勢複雜，也很難單純分出正邪。儘管戲裡彼此關係很難定論，戲外劉俊謙和吳彥祖因為有運動和開車的共同話題，很快就拉近距離，劉俊謙還大讚前輩吳彥祖不只是大帥哥，做人又隨和，一講到他就忍不住少女心湧現。
對於曾是嘉禾當家紅星的元彪，劉俊謙稱自己「從小就看他的戲」，還記得元彪曾經在片中從一個大樓的4、5樓單手側翻下樓落地，地上只有一些紙箱保護，但他還能直接再走動繼續拍。劉俊謙問元彪是不是來真的，元彪回答就是直接這樣拍出來的，讓劉俊謙也不得不佩服他的身手太厲害。片中扮首富家族千金的廖子妤，才剛以《像我這樣的愛情》成為新科香港電影金像獎影后，第5度登上香港電影金像獎影帝寶座的梁家輝，也特別演出，更增星光話題。
台灣將在5月1日至3日提前加開口碑場，讓影迷可以先睹為快。更在台北、板橋、新竹、台中、台南及高雄開設口碑特別場，凡是購票的觀眾都可以獲得《寒戰》、《寒戰2》及《寒戰1994》三張A3海報，極富收藏價值，系列影迷直得把握，活動詳情可以上「華映娛樂」官方臉書粉絲團及Instagram查詢。