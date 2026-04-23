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4/23世界閱讀日由來超級離奇！官方記載兩大文豪同天隕落

在1616年的4月23日，寫下《羅密歐與茱麗葉》的英國大文豪莎士比亞（William Shakespeare），以及創作出《唐吉訶德》的西班牙文學巨擘塞凡提斯（Miguel de Cervantes）都在這天辭世

所以更精確來說，莎士比亞比塞凡提斯晚了整整10天才過世，但也因為「時差跟曆法」不同造成這個歷史的巧合，反而促成世界閱讀日的誕生

▲▲世界閱讀日是由聯合國教科文組織（UNESCO）在1995年正式訂定的，由來本來為了要紀念兩位文豪莎士比亞、塞凡提斯在同年同月同日過世。（示意圖／Pixabay）

4/23世界閱讀日出版社、電商優惠超多！買書要快99元、66折都有

四月全書城電子書任選都是85折、單筆滿千元升級79折、還有限時週末99元書籍大特賣

▲Hami書城響應世界閱讀日推出一日限定免費看活動，另外整月買電子書85折、滿千升級79折。（圖/Hami書城提供）

即日起至5月15日，親子童書全書系年度限定66折起，商業理財、心靈勵志書展單本72折起，全站實體書、電子書單本75折起

每本二手書所得85%都會捐給陽光社會福利基金會與OPENBOOK閱讀誌兩單位！

▲「momo購物網」即日起至5月15日，親子童書全書系年度限定66折起，商業理財、心靈勵志書展單本72折起，全站實體書、電子書單本75折起。（圖/momo購物提供）

迎接世界閱讀日「博客來合體7-11」！全民閱讀計劃導入7000家門市

同步拓展六都一共7間「數位閱讀體驗店」，並推出Podcast節目《博客來讀書會》，整合實體、數位與聲音內容，打造24小時不打烊的閱讀生活圈。

▲博客來攜手7-11打造「數位閱讀體驗店」，並推出Podcast節目《博客來讀書會》，整合實體、數位與聲音內容。（圖/博客來提供）

你有多久沒有看書了？今天4月23日是一年一度的「世界閱讀日」，在這天許多出版社、書商都會推出許多活動以及優惠來響應這個盛大的節日，尤其「世界閱讀日」的由來非常離奇，竟然是因為世界上同時有兩個偉大的文學家，在同年同月同日過世，因此讓這個節日的誕生。本文除了介紹世界閱讀日是什麼、獨特由來，也為大家整理出版社及書商活動及優惠，帶民眾一文看懂。世界閱讀日是由聯合國教科文組織（UNESCO）在1995年正式訂定的，許多人也好奇為何會選在4月23日這天，這是因為這天別具意義，，希望藉此能透過這天提倡閱讀的重要性。不過雖然官方記載兩大文豪是同天隕落，但他們其實不是同天過世，是因為兩個國家使用的日曆不同，西班牙當時啟用的是我們現在通用的格里曆（公曆）」，而英國還在使用舊制的「儒略曆」，，也能算是一場「美麗的錯誤」。Hami書城延續每年世界閱讀日都會推出活動的傳統，今年依舊推出「全台一日免費閱讀」活動，今天只要下載App並開啟台灣定位，只要收得到訊號，手機就是行動圖書館，走到哪看到哪！除此之外，，喜歡看書的民眾千萬不要錯過。另外電商「momo購物網」也攜手出版夥伴推出年度限定回饋，，降低閱讀門檻。露天市集則是主打「清書櫃計畫」，第三季主題聚焦「斷捨離」，集結百本與斷捨離、生活整理、人生減法相關主題的書籍策展，並在4月23日世界閱讀日推出一日限定加碼，包括全站消費滿額享免運優惠、書籍動漫類商品滿額現折、當天購買書籍抽限量超商心意禮等，希望不再被翻閱二手書也能夠流到下位讀者手中，另外台灣最知名電子商務書店博客來就宣布啟動「全民閱讀計劃」，攜手7-11閱讀帶入全台超過7000家門市生活場景，結合每月7日「全民閱讀日」與每月22日「親子閱讀日」雙主題書單策展優惠，消費者在買咖啡、取包裹的同時，也能選書與購書，讓閱讀從「特地前往」轉為「順手發生」。除此之外，讓民眾現在已經是走到街邊巷口的超商，都能感受到滿滿書香氣息！