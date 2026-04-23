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美國總統川普宣布延長與伊朗的停火，加上投資人將注意力轉向將陸續公布的企業財報，樂觀看待獲利，提振市場情緒，美股週三止跌回升，主要指數收盤齊紅，標普500、那斯達克再創新高。綜合《CNBC》等外媒報導，儘管美伊2國針對延長停火的說法不一致，伊朗伊斯蘭革命衞隊在川普宣布延長停火不久後，就於荷姆茲海峽扣押2艘船隻，導致油價再度上漲，但投資顧問公司「WEBs Investments」的富爾頓（Ben Fulton）認為，投資人已正式開始將目光從中東局勢移開。富爾頓指出，有鑑於企業獲利預期將帶來利好，美國股市未來將更容易超越國際市場走高。而這個財報季開局確實不錯，FactSet的數據顯示，在標普500指數的公司當中，已公布業績者，逾80%表現都超出預期。22日收盤，美股道瓊工業指數上漲340.65點或0.69%，收報49490.03點；標普500指數揚升73.89點或1.05%，收在7137.90點；那斯達克指數上揚397.61點或1.64%，收24657.57點；費城半導體指數上漲262.05點或2.72%，收9909.27點。油價部分，西德州原油期貨（WTI）價格上漲約3.67%，每桶報92.96美元；布蘭特原油期貨價格漲約3.48%，每桶報101.91美元。