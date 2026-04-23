去年3月才經由川普（Donald Trump）提名上任的美國海軍部長費蘭（John Phelan），當地時間22日突然傳出辭職消息，在伊朗戰事膠著、美國持續對伊朗實施海上封鎖之際，這項人事動盪再度引發各界關注。
綜合《CNN》、《美聯社》報導，五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）週三宣布，費蘭將立即離任，他謹代表美國軍方，感謝費蘭為國防部（戰爭部）和海軍所做的貢獻，祝願對方未來一切順利。而費蘭的職位將由越南裔、美國海軍退役的副部長高雄（Hùng Cao）接任。
五角大廈並沒有說明費蘭離職的具體原因。不過，近期美國國防部已發生多起人事異動，部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已解雇多名高級將領和軍方領導層，就在費蘭離職的消息傳出前幾週，赫格塞斯才剛解雇陸軍參謀長喬治將軍（Gen. Randy George）。
報導提到，費蘭離任之際，正值美國海軍持續封鎖伊朗港口，停火協議搖搖欲墜。截至目前為止，美軍已迫使29艘艦艇返回港口，還登船檢查了2艘艦艇。
費蘭本人並非軍人出身，在川普提名他出任海軍部長之前，他既沒有在軍隊服過役，甚至連在軍中擔任文職領導層都沒有。本身是商人的他，曾在川普競選總統期間，為他籌集了數百萬美元，川普還曾讚他是「海軍的強大後盾，是推進『美國優先』願景的堅定領導者，會將美國海軍的利益置於一切之上。」
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報導提到，費蘭離任之際，正值美國海軍持續封鎖伊朗港口，停火協議搖搖欲墜。截至目前為止，美軍已迫使29艘艦艇返回港口，還登船檢查了2艘艦艇。
費蘭本人並非軍人出身，在川普提名他出任海軍部長之前，他既沒有在軍隊服過役，甚至連在軍中擔任文職領導層都沒有。本身是商人的他，曾在川普競選總統期間，為他籌集了數百萬美元，川普還曾讚他是「海軍的強大後盾，是推進『美國優先』願景的堅定領導者，會將美國海軍的利益置於一切之上。」
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