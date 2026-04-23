亞洲航空本月22日一架從重慶準備飛往吉隆坡的班機，因乘客糾紛導致航班延誤1個多小時，有在場人士透露，1名中國籍女子疑似不滿同伴未能登機，還不滿空服員沒用中文溝通，而與在場乘客爆發口角，過程都被拍下並上傳至網路。
綜合《揚子晚報》等中媒報導，涉事航班為亞洲航空D7809班機，原訂22日凌晨2點起飛，當地時間6點45分抵達目的地。1名乘客向傳媒透露，當時機上有4人購買所謂的聯程機票，打算抵達吉隆坡後，轉機前往馬爾地夫，但當中有人沒登上飛機，1名中國籍女乘客似乎因此不滿，在客艙內長時間大聲講電話，被鄰座1名馬來西亞籍乘客提醒應降低音量後，雙方發生爭執。
報導指出，涉事的馬來西亞乘客拿出手機拍攝，被中國女子要求刪除影像，亞航空服員到場協調時，該女又要求機組人員用中文溝通，不要說英文，溝通無果後，亞航工作人員選擇報警，警方到場將這名中國女乘客帶下飛機。
報導提到，該女自稱是中國某航空公司空姐，後續航班雖正常起飛，但多名中轉乘客因此錯過銜接航班，被迫在吉隆坡滯留1天，也錯過預定的飯店，蒙受經濟與行程雙重損失，有些乘客訂的還是高級飯店，損失更為嚴重。
目擊乘客透露，經濟損失尚是其次，但自己本次出遊有商務行程在身，原本是想提前一天到當地、預做準備，結果行程節奏整個被打亂，浪費的時間更是無法彌補，感到十分無奈與生氣。
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報導指出，涉事的馬來西亞乘客拿出手機拍攝，被中國女子要求刪除影像，亞航空服員到場協調時，該女又要求機組人員用中文溝通，不要說英文，溝通無果後，亞航工作人員選擇報警，警方到場將這名中國女乘客帶下飛機。
報導提到，該女自稱是中國某航空公司空姐，後續航班雖正常起飛，但多名中轉乘客因此錯過銜接航班，被迫在吉隆坡滯留1天，也錯過預定的飯店，蒙受經濟與行程雙重損失，有些乘客訂的還是高級飯店，損失更為嚴重。
目擊乘客透露，經濟損失尚是其次，但自己本次出遊有商務行程在身，原本是想提前一天到當地、預做準備，結果行程節奏整個被打亂，浪費的時間更是無法彌補，感到十分無奈與生氣。