我是廣告 請繼續往下閱讀

面對國際重新認知台灣的重要性以及國際定位，中國快要沒招了，連把「航路當武器」這一招都拿出來，對付賴清德出訪史瓦帝尼。這樣的行為，連國際民航組織都看不下去，出去聲明表達不認同，國際上也對於中國黔驢技窮的手段感到匪夷所思，而美國和日本更可能私下是啞然失笑。川普重回白宮之後，根本不理會過去中國每次都要拉美國背書的所謂「一中原則」和「一中政策」，當川普在釜山明確界定「台灣就是台灣」，已經對與中國對談時、一定要把台灣話題當伴手禮的慣例沒興趣，中國無能為力。更讓中國無能為力的是日本，高市早苗對中態度和川普一樣強硬，中國也是沒轍。中國現在欺負沒辦法加入國際民航組織的台灣，可能正在自鳴得意，但它們忘了，2025年12月中，川普在白宮正式簽署《台灣保證落實法案》，其中要求美國國務院要貫徹保障台灣在國際組織正常參與的合理權益；2026年初，美國國會通過《撥款法案》特別要求美國國務院在援助第三世界和開發中國家時，並須把他們是否合理對待台灣應有正常國際空間的表現列為評估要項。這些美國法案都才通過半年，中國這一次動手，美國國務院正好可以把《台灣保證落實法案》和《撥款法案》搬出來落實、落實。而把航路當成武器，中國可要擔心各國比照辦理！例如日本，如果日本也不允許中國高官的飛機經過日本飛航管制區，許多在美國和加拿大藏有資產、親密同志和子女的中國高官因此無法到美加，看一看一輩子搞來的成果，那才叫做地動山搖。日本會這麼幹麼？說不定會，看看高市早苗最近的表現，就知道中國還幹了一件蠢事叫做「用鄭習會來背書反日」！4月17日，日本首相高市早苗就任後，首次派出護衛艦軍艦通行過台灣海峽，不僅僅是再度宣告日本反對中國把台海「內海化」的主張，更是狠狠打臉被中國當成「反日舞台」的鄭習會，鄭麗文在中國高喊十一次的反日，高市早苗根本不受影響，而且還再一次羞辱了中國蠻橫無知之國際認知。因為「4月17日」這個日子對於台灣、日本和中國都有特殊的歷史意義，這一天是《馬關條約》簽約紀念日，去年底當高市早苗就任之後，宣示「台灣有事，就是日本危立存亡事態」，日本將因此行駛自衛權，中國雖然暴跳如雷，但對於高市早苗的主張毫無壓制的實力。當時中國狂亂到否定《舊金山和約》，還被日本國會議員反唇相譏：不承認《舊金山和約》，難道是要回到《馬關條約》。大半年以來，中國對日本施壓、抗議都無效，結果找了一個在台灣沒幾個人看在眼裡的鄭麗文，去中國高唱反日，以為可以抗衡高市早苗的「台灣有事，日本有事」主張，結果日本軍艦高調穿越台灣海峽，正是一種對鄭習會根本沒看在眼裡的主張。事實上，日本的態度更積極了，「雷」護衛艦通過台海之際，在台灣東岸的太平洋，日本的直升機護衛艦和運輸艦也通過台灣東岸的太平洋海域，而且也正式啟動在離台灣最近的與那國島上，佈署中程防空飛彈。值得關切的是在台海東岸通過的日本船艦上面，載運了1400名日本的武裝戰鬥人員，以及載運了日本的「88式岸置反艦飛彈」，這是日本首次以實戰模式參加在菲律賓舉行的美國和菲律賓的「肩並肩軍演」，而且將在射程可達台海和巴士海峽的地點舉行88式反艦飛彈實彈擊沉船之實彈操演，這樣的局面已經不僅僅是宣示「台海有事，日本有事」，而是以實際行動宣示日本不會置身事外，已經曾過去的「被動防禦」演變成為「主動參與」。而且日本防衛相小泉進次郎在18日還訪問澳洲，和澳洲簽訂MOU，日本將啟動二戰之後最大金額，高達七十億美元的軍售案，由日本軍工產業隆頭三菱重工負責，替澳洲建造11艘日本進化版的「最上級」多功能護衛艦，2029開始交船共三艘，其他8艘將由日本技術移轉由澳洲承製。其中最有意味的是這11艘船不但是要協助澳洲的海軍現代化，而且還載明成軍之後將主要部署在印太的北部。換句話說，就是日本主動而積極的將第一島鏈和第二島鏈串接在一此，也將南海、台海、東海和黃海都宣示願意承擔責任。當高市早苗都已經如此積極，站在抗中保台最前線之際，看看鄭麗文在中國的11次嗆日本嘴臉，只覺得真是可笑！●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com