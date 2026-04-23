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由張凌赫、田曦薇領銜主演的中國古裝愛情劇《逐玉》，在台灣也吸引不少人加入追劇行列、引起熱烈討論，剛結束「鄭習會」的中國國民黨主席鄭麗文，近日在上廣播節目時自曝也有收看。中國國台辦發言人張晗昨（22日）在例行記者會上談到此事，聲稱支持兩岸影視文化界『雙向奔赴』，也樂見中國藝人赴台灣交流。根據中媒《澎湃新聞》報導，22日的記者會上，有在場傳媒問到，中國國民黨主席鄭麗文日前受訪稱，此次隨團訪問中國的年輕人曾向她表示：「為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜，只要叫張凌赫來台灣就好了」，引發熱議，國台辦對此有何評論、張凌赫是否有可能赴台交流？張晗則回應，近期《逐玉》等中國電視劇熱播，有關主演因此受到台灣觀眾關注與喜愛，而國民黨訪中隨團年輕人的相關言論，則表達了台灣青年對兩岸影視交流合作、兩岸關係和平發展的真誠期盼，也生動說明了影視文化交流在拉近兩岸同胞心理距離上的獨特作用：「我們一貫支持兩岸影視文化界『雙向奔赴』，樂見大陸藝人赴台交流，與島內民眾見面。」張晗並補充說，兩岸同胞同根同源、同文同種，文化共鳴是連結內心最自然的紐帶，將持續為兩岸文化交流合作創造便利條件，支持更多兩岸文藝工作者、青年群體常來常往，以文化為橋，增進相互了解、促進心靈契合。除了《逐玉》，張晗也回應了十項涉台政策中，電影未被列入開放項目的疑問，表示2024年共有9部台灣電影在中國上映，票房合計約7.42億元（人民幣，下同）；2025年有8部台灣電影在中國上映，票房合計約8810.57萬元。至於今年，截至目前已有6部台灣電影在中國上映，所以台灣電影只要按程序申請，內容符合中國市場需求，在中國上映的管道是暢通的，票房成績也是有目共睹的。張晗也不忘批評，對比台灣電影在中國的暢通上映管道，反倒是台灣對中國電影長期實行配額制，嚴重不符合業界和台灣觀眾期待，影響兩岸電影交流合作，亟需檢討改進。