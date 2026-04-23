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總統賴清德原訂出訪非洲友邦，卻遭東非親中國家臨時拒發飛航許可，導致行程暫緩，而正當立法院一致通過譴責中國案時，國民黨主席鄭麗文竟喊出一中原則。對此，律師黃帝穎今（23）日痛批，鄭麗文走紅統極端路線，不演了，舔中內鬼現形！黃帝穎今發文指出，中國蠻橫阻擋台灣外交出訪，鄭麗文竟嗆賴清德：「應該要檢討自己，而不是總是檢討別人！」，鄭麗文還說：「請問賴總統、請問民進黨，世界上有哪一個國家支持台獨？都是堅守一個中國政策。」黃帝穎怒批，鄭麗文舔中，不演了！竟拿「一個中國」為加害人中國打壓台灣找藉口，全力檢討被害人台灣，擺明是非不分，背叛台灣、荒謬至極！同時，立法院外交及國防委員會國民黨立委通過民進黨立委提出的譴責中國案，強烈譴責中國脅迫第三國撤銷飛航相關許可的粗暴行徑，不分朝野譴責中國蠻橫打壓台灣外交。黃帝穎認為，這次朝野立委一致通過譴責中國案，明辨是非、維護台灣利益，等於狠狠打臉鄭麗文的紅統極端路線。