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聖安東尼奧馬刺獎盃陳列室在本週熱鬧非凡！繼文班亞馬（Victor Wembanyama）拿下最佳防守球員後，聯盟今日正式宣布，馬刺隊前鋒強森（Keldon Johnson）榮膺2025-26賽季NBA年度最佳第六人。這不僅是強森職業生涯首座個人大獎，也讓他成為自2008年「刺客」吉諾比利（Manu Ginobili）後，馬刺隊史第2位獲此殊榮的球員。強森本賽季展現了驚人的耐操性，例行賽82場全勤出賽，且全數以替補身分上陣，成為NBA近10年來第2位達成此壯舉的球員。更令人驚嘆的是，他單季以板凳身分轟下超過1000分，寫下馬刺隊史新頁。在票選中，強森（Keldon Johnson）獲得63張第一名選票，力壓邁阿密熱火的小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）以及丹佛金塊的哈德威（Tim Hardaway Jr.）。曾在東奧為美國隊摘金的強森，過去一直是馬刺的先發主力。談到轉任替補的心路歷程，他在獲獎時感性表示：「我打過很長時間的先發，現在輪到我從板凳出發。一開始這確實很艱難，我必須壓抑自己的自尊，並將球隊利益擺在第一。在那之後，我發現天空才是極限。」強森（Keldon Johnson）過去兩年共出賽159場且全部替補，這種無私的精神被主帥米奇約翰遜（Mitch Johnson）視為球隊最珍貴的資產。