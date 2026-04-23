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美股週三全面收高，在地緣政治風險暫時降溫與企業財報表現強勁的帶動下，主要指數同步走揚，台股今（23）日同步開高，上漲93.22點，來到37971.69點，隨後漲幅立刻擴大，一度飆漲超900點；台積電也開紅，上漲40元，報2090元。櫃買指數同步開高，開盤上漲1.07點，報396.15點。權值股多數也開紅盤，台積電開盤上漲40元，來到2090元；鴻海開盤上漲8.5元，來到229.5元；台達電開盤上漲85元，來到2100元。川普週二於美股收盤後宣布，他決定展延原定於週三結束的停火協議，並稱這有其必要性，因為德黑蘭政府「嚴重分裂」（seriously fractured），他將延長停火期限，直到伊朗領導層與代表能提出統一提案，且討論出最終結果（無論成敗）為止。川普指示美軍繼續維持封鎖，並在其他方面保持待命。控制全球20%原油運輸的荷姆茲海峽是否重啟，依舊面臨高度不確定性。儘管川普宣布延長停火，伊朗海軍週三仍宣布，已在荷姆茲海峽攔截兩艘貨櫃船。市場謠傳，伊朗在荷姆茲海峽對三艘船隻開火，並護送兩艘回港。此外，美國副總統范斯暫停前往巴基斯坦的行程，也為停火談判進展增添變數。油價應聲跳高。美國西德州中級（WTI）原油6月期貨22日勁揚3.7%、收在每桶92.96美元。布蘭特原油期貨同步勁揚約3.5%、收在每桶101.91美元，創4月7日以來收盤新高。個股變化方面，台積電週三舉辦2026年北美技術論壇，展示了最新一代的晶片製造技術，並預期能在不使用荷蘭半導體設備業龍頭艾司摩爾昂貴新設備的情況下，製造出體積更小、速度更快、效能更高的晶片。台積電ADR聞訊大漲5.26%、收387.44美元，創2月25日以來收盤新高。ASML ADR則逆勢下跌1.05%、收1443.66美元。英特爾也下滑1.49%、收65.27美元。美股科技巨頭氣勢如虹。Meta上漲0.88%；蘋果上漲2.63%；Alphabet上漲2.12%；微軟上漲2.07%；亞馬遜上漲2.18%。