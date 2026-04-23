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民進黨立委徐富癸昨（22）日在立法院針對中國「高德地圖」恐涉及資安風險一事提出質詢，他指出該地圖能精準顯示台灣紅綠燈的秒數和車道資訊，憂心關鍵基礎設施情資已被中國掌握。數發部長林宜敬回應表示，經分析發現該軟體個資確實會傳回中國，目前已與國安單位展開討論，若有國安疑慮會考慮禁用。對此，網紅Cheap狠酸台灣是「先禁」國家。Cheap昨發文指出，阿共的高德地圖在四月開放新功能，台灣可以在導航時，看到紅綠燈秒數，而且聽說滿準確的！有人擔心阿共有台灣的圖資，但數位發展部長林宜敬澄清：他們是跟荷蘭買的，紅綠燈是用大數據與AI算法抓的，非與我官方串接。數發部還說：如果國安疑慮，會討論禁用。根本感謝政府免費宣傳。Cheap也提到，他出於好奇去下載，上面除了有紅綠燈倒數外，還真的滿詳細的，經過學校還要使用者開慢點，多車道也很清楚，會要使用者提早變換車道，但它把火車高架當成隧道就是了。Cheap更狠酸台灣，堂堂科技島看到人家新技術，不去學，第一時間竟然是想禁用！不過，他猜之後可能就會有人來洗地說：「這東西是台灣玩剩的！」對此，大批網友紛紛在Cheap發文底下留言表示：「都戰爭了，敵人還看你紅綠燈？」、「跟禁用小紅書一樣荒謬」、「先禁國家不意外，見不得別人好」、「數發部想禁 讓我更想去用了」、「高德有沒有整合測速照相跟區間測速啊？有的話無敵了」等。