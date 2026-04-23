面對開季後先發輪值崩盤的嚴峻挑戰，休士頓太空人隊正積極尋求內部突圍方案。太空人總管D.布朗（Dana Brown）在接受廣播節目《SportsTalk 790 AM》訪問時明確證實，球團內部正在認真討論讓台灣強投鄧愷威轉任先發的可能性，希望能為捉襟見肘的投手戰力注入活水。
在這種「無兵可用」的困境下，本季轉戰太空人後在牛棚表現亮眼的鄧愷威，自然進入了教練團的視線。總管布朗受訪時指出：「鄧愷威過去本來就有先發底子，他在這段艱難時期為輪值提供了實質幫助，特別是之前投了2.2局的高品質內容，成功幫球隊穩住局勢，這讓他成為我們考慮轉先發的人選之一。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
先發輪值傷情慘重 鄧愷威穩定表現成救火首選太空人本季開局極其不順，原本穩定的先發深度因主力接連倒下而陷入考驗。除了王牌H.布朗（Hunter Brown） 因右肩拉傷缺陣（預估最快6月中旬回歸）外，哈維爾（Cristian Javier） 以及季前重金補強的日籍強投今井達也也都在傷兵名單中，導致球隊戰績暫居後段班。
在這種「無兵可用」的困境下，本季轉戰太空人後在牛棚表現亮眼的鄧愷威，自然進入了教練團的視線。總管布朗受訪時指出：「鄧愷威過去本來就有先發底子，他在這段艱難時期為輪值提供了實質幫助，特別是之前投了2.2局的高品質內容，成功幫球隊穩住局勢，這讓他成為我們考慮轉先發的人選之一。」