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先發輪值傷情慘重 鄧愷威穩定表現成救火首選

數據表現搶眼 「Sweeper」成為致命武器

球迷反應兩極 憂牛棚戰力雪上加霜

面對開季後先發輪值崩盤的嚴峻挑戰，休士頓太空人隊正積極尋求內部突圍方案。太空人總管D.布朗（Dana Brown）在接受廣播節目《SportsTalk 790 AM》訪問時明確證實，球團內部正在認真討論讓台灣強投轉任先發的可能性，希望能為捉襟見肘的投手戰力注入活水。太空人本季開局極其不順，原本穩定的先發深度因主力接連倒下而陷入考驗。除了王牌因右肩拉傷缺陣（預估最快6月中旬回歸）外，以及季前重金補強的日籍強投也都在傷兵名單中，導致球隊戰績暫居後段班。在這種「無兵可用」的困境下，本季轉戰太空人後在牛棚表現亮眼的鄧愷威，自然進入了教練團的視線。總管布朗受訪時指出：「鄧愷威過去本來就有先發底子，他在這段艱難時期為輪值提供了實質幫助，特別是之前投了2.2局的高品質內容，成功幫球隊穩住局勢，這讓他成為我們考慮轉先發的人選之一。」根據最新統計，鄧愷威目前出賽10場，主投16.1局繳出、每局被上壘率（WHIP）僅的亮眼成績，並有16次三振。美媒指出，鄧愷威的橫移滑球（Sweeper）揮空率超過35%，在先發輪值平均防禦率偏高的情況下，鄧愷威確實具備「拉長局數」拯救戰況的本錢。然而，這項潛在的變動也在休士頓球迷間引發激烈討論。不少球迷認為鄧愷威目前在長中繼與牛棚定位極為穩健，若轉換角色，恐讓原本就吃緊的後援戰力徹底崩潰。因此也有球迷表示： 「與其冒險轉先發，不如讓他擔任『開局投手（Opener）』或多局數中繼，且球團更應該從小聯盟拉人或尋求外部交易。