我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士長達12年的科爾（Steve Kerr）時代，可能真的要畫下句點了。根據美媒最新報導，這位率領勇士奪下4座總冠軍的功勳教頭，並不打算在2026-27賽季重返教練席。然而，科爾（Steve Kerr）雖然選擇退下帥印，卻在媒體界引發了一場前所未見的「搶人大戰」。包括ESPN、NBC與Amazon在內的媒體巨頭，都已準備好巨額支票，邀請這位戰術大師重返螢光幕。根據《NBC Sports》報導，科爾（Steve Kerr）在進入2025-26賽季訓練營時，內心就已認定這是他在勇士隊執教的最後一年。事實上，早在去年夏天NBA內部就流傳科爾不再留戀帥位的耳語，而他在賽季前堅決推遲合約續約討論的舉動，更印證了這項傳聞。科爾（Steve Kerr）曾在去年9月公開表示：「我對於進入合約最後一年感到很自在。我與總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）及老闆拉寇伯（Joe Lacob）的目標非常一致，不需要擔心什麼。現在的關係就像是：讓我們看看這一年結束時的感覺如何。」雖然科爾（Steve Kerr）預計會離開教練職位，但他絕不會離開籃球圈。根據《Front Office Sports》記者格拉斯皮格爾（Ryan Glasspiegel）爆料，科爾出色的表達能力與深厚的籃球知識，讓他成為各大電視台眼中的金雞母。報導指出，ESPN、NBC與亞馬遜（Amazon）正準備展開一場大規模的「競標戰」，希望能簽下這位擁有高人氣與權威性的前主帥擔任首席球評。科爾（Steve Kerr）自2014年接掌勇士後，徹底改變了現代籃球的進攻模式，建立起傲視全聯盟的「灣區王朝」。他在這12年間寫下無數輝煌紀錄，如今若選擇轉身離開，不僅象徵勇士王朝的徹底解體，也將在媒體圈開啟屬於他的新篇章。在NBA新的轉播合約即將啟動之際，科爾（Steve Kerr）的身價與影響力，極大機率將在評論席上再次攀向巔峰。