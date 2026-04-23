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休士頓太空人隊台灣強投鄧愷威本季表現出色，目前防禦率僅1.65，還投出16次三振。大聯盟（MLB）官方YouTube頻道今日四小時前剛上架一段長達9分鐘的個人精華影片，內容是鄧愷威本季在太空人牛棚繳出的好投，不到24小時已吸引超過3萬名球迷觀看。更有美國球迷因其姓氏諧音與在場上壓制力，為他封上「Highway Teng」的霸氣稱號。鄧愷威昨日在對陣克里夫蘭守護者的比賽中再次展現「拆彈」功力。他在5局下半一二壘有人的危機時刻登板，連飆2K化解守護者攻勢。總計中繼2又2/3局無安打、防禦率下修至1.65，並收下本季第2次中繼成功。鄧愷威開季10場出賽共投16又1/3局，飆出16次三振，每局被上壘率（WHIP）低至0.80。他的投球局數不僅是全隊第3多，更是牛棚之冠，儼然已成為太空人隊最倚重的後援支柱。由於太空人先發陣容包含杭特布朗（Hunter Brown）、哈維爾（Cristian Javier）及日籍強投今井達也皆遭遇傷病困擾，太空人隊先發防禦率6.19位居聯盟後段班。對此，太空人總管布朗（Dana Brown）在近期受訪時首度證實，球團內部的確正在認真評估讓鄧愷威進入先發輪值的可能性。布朗提到：「鄧愷威的控球進步是有目共睹的，加上他的橫掃球（Sweeper）非常有威力，確實具備先發投手的條件。」雖然鄧愷威表現無可挑剔，但總教練艾斯帕達（Joe Espada）在盛讚之餘也流露出一絲擔憂。艾斯帕達指出，本季太空人先發投手投球局數過短，導致牛棚負擔過重，而鄧愷威作為牛棚最穩定的活棋，上場頻率與局數極高。「他表現一直很棒，執行力與好球率都很出色。」艾斯帕達直言，「我們當然希望減少他這種長局數的出賽負擔，但唯一的方法是先發投手要能撐過5局以上。如果讓他轉任先發，牛棚將少掉一名最穩定的投手，這是我們必須面臨的艱難抉擇。」MLB官方YouTube發布這9分鐘影片後，目前已有34410人觀看，有台灣網友笑稱本來以為是愛爾達的影片，沒想到是大連發的。大量外國球迷也讚嘆鄧愷威的表現，有人大讚：「It’s Kai-Wei or the highway!」、「Highway Teng」，為他取了新綽號。球迷驚呼鄧愷威其休賽季的訓練成果，「他擁有目前聯盟中最好的橫掃球之一（King of Sweeper）」、「滑球的位移角度簡直太不可思議」。下面也有不少舊金山巨人隊的球迷留言感嘆：「巨人隊竟然把他交易走，他顯然已經快要開竅了。」還有網友笑稱鄧愷威的「新秀卡」價值將飆升，「趕快去買他的新秀卡，然後教他怎麼打高爾夫！」▲鄧愷威開季10場出賽共投16又1/3局，飆出16次三振，每局被上壘率（WHIP）低至0.80。（圖／路透／達志影像）