喜歡炸雞的民眾快筆記，Bonchon本村炸雞今（23）日犒賞大家「韓式炸雞買一送一」！台北小巨蛋店正式開幕，主打獨家手刷醬料的薄皮酥脆炸雞，首三日祭出炸雞買一送一優惠。肯德基則有限時免費升級「青花椒」5塊雞桶餐速食優惠。

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Bonchon本村炸雞：買一送一！台北小巨蛋店開幕優惠

韓式炸雞又加一！被《紐約時報》譽為「紐約最美味炸雞」的本村炸雞Bonchon Chicken，主打獨家手刷醬料的薄皮酥脆炸雞，並供應起司辣炒年糕、春川炒辣雞、馬鈴薯排骨湯等正宗韓食；還最新推出台味三杯雞系列，開吃三杯炸魷魚圈、三杯年糕香腸串等季節限定新菜。

▲Bonchon本村炸雞第8家店，台北小巨蛋店今開幕。（圖／本村炸雞提供）
▲Bonchon本村炸雞第8家店，台北小巨蛋店今開幕。（圖／本村炸雞提供）
▲本村炸雞季節限定「台味三杯雞系列」。（圖／本村炸雞提供）
▲本村炸雞季節限定「台味三杯雞系列」。（圖／本村炸雞提供）
本村炸雞表示，目前全台已開出七家店，最新進駐南京敦化商圈，今4月23日台北小巨蛋店正式開幕，推出開幕優惠寵客。

Bonchon本村炸雞台北小巨蛋店4/23開幕優惠：

◾️地點：台北市松山區南京東路四段2號1樓（敦化北路側，捷運台北小巨蛋站2號出口）

◾️時間：11:00-22:00

◾️活動：4月23日（四）至4月25日（六）開幕首三日，炸雞綜合M買一送一（贈電子券，限內用2人以上同行適用，每日限量20組）

肯德基：免費升級「青花椒」 5塊雞桶餐299元優惠

肯德基即日起至5月25日，5塊雞桶餐「免費升級青花椒」5塊雞桶餐299元優惠；使用預訂快取再享加1元送4塊雞塊。

提醒大家，外帶優惠價；限非早餐時段供應；炸雞不開放部位挑選；圖片僅供參考；產品以實物為準；數量有限，售完為止。

▲肯德基最新速食優惠，炸雞桶「免費升級青花椒」口味。（示意圖／肯德基提供）
▲肯德基最新速食優惠，炸雞桶「免費升級青花椒」口味。（示意圖／肯德基提供）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...