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Bonchon本村炸雞：買一送一！台北小巨蛋店開幕優惠

▲Bonchon本村炸雞第8家店，台北小巨蛋店今開幕。（圖／本村炸雞提供）

▲本村炸雞季節限定「台味三杯雞系列」。（圖／本村炸雞提供）

Bonchon本村炸雞台北小巨蛋店4/23開幕優惠：

肯德基：免費升級「青花椒」 5塊雞桶餐299元優惠

▲肯德基最新速食優惠，炸雞桶「免費升級青花椒」口味。（示意圖／肯德基提供）

喜歡炸雞的民眾快筆記，Bonchon本村炸雞今（23）日犒賞大家「韓式炸雞買一送一」！台北小巨蛋店正式開幕，主打獨家手刷醬料的薄皮酥脆炸雞，首三日祭出炸雞買一送一優惠。肯德基則有限時免費升級「青花椒」5塊雞桶餐速食優惠。韓式炸雞又加一！被《紐約時報》譽為「紐約最美味炸雞」的本村炸雞Bonchon Chicken，主打獨家手刷醬料的薄皮酥脆炸雞，並供應起司辣炒年糕、春川炒辣雞、馬鈴薯排骨湯等正宗韓食；還最新推出台味三杯雞系列，開吃三杯炸魷魚圈、三杯年糕香腸串等季節限定新菜。本村炸雞表示，目前全台已開出七家店，最新進駐南京敦化商圈，今4月23日台北小巨蛋店正式開幕，推出開幕優惠寵客。提醒大家，外帶優惠價；限非早餐時段供應；炸雞不開放部位挑選；圖片僅供參考；產品以實物為準；數量有限，售完為止。