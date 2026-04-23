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「詹皇」詹姆斯爆紅新迷因！NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽首輪火熱開打，41歲的洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）不僅場上神勇，更再次展現「梗圖之王」本色，霸佔迷因市場。他昨（22）日受訪承認，他已經看過那個迷因了，並分享那是與「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）的眼神溝通，「我看著他，他就知道我到底在說什麼。」洛杉磯湖人在季後賽首輪第一戰對陣休士頓火箭時，41歲的洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）在球賽關鍵時刻，被鏡頭捕捉到對著場內不斷挑眉，神情看起來相當認真。這個臉部畫面意外爆紅，也被球迷作為新迷因，笑稱「又有新的GIF可以用了！」對此，詹姆斯在第二戰取得勝利後，也在賽後笑著說，他已經看過了，那是他與新隊友史馬特（Marcus Smart）專屬的溝通方式，並解釋他們都是老將，雖然直到這季才在湖人當隊友，但場上已能無需言語便能「讀懂對方」。「你們都看過第一戰後的那個梗圖了。」詹姆斯在湖人更衣室對記者說，「我看著他（史馬特），他就知道我到底在說什麼。他能跟我產生共鳴。（I can look at him and he can know what the hell I’m talking about. ）」湖人在唐西奇與里夫斯兩大主力缺陣下，史馬特在季後賽的角色大幅提升。這對「詹皇」搭配「聰明哥」的老將搭檔，首次合作就展現驚人默契，率領紫金大軍取得2：0領先優勢。兩人先前也有過多次交手經驗，史馬特的職業生涯前九年都效力於波士頓塞爾提克，之後在 2023年賽季前被交易到灰熊。這個賽季史馬特來到湖人與詹姆斯合作，他表示，「他的比賽智商很高，非常擅長選擇出手位置，並保持沉穩。」「有時你會看到局面開始失控，但他依然冷靜，當你在聯盟打了23年還能保持這種水準......所以我們很感激他。」史馬特繼續補充。現年32歲的史馬特在季後賽兩戰上繳出15分、25分好成績，但本季一開始就受傷情影響缺陣。他坦言，「我每天都感謝上帝，因為我也可能因為傷病等原因離開聯盟，能重新回到這個舞台，與這些隊友和這個球團一起打球，我心懷感激。」詹姆斯也讚史馬特的防守能力，他認為史馬特「不畏懼大場面」，「他在職業生涯中總是被指派防守史上最強的一些球員，擁有這樣的人，為我們球隊帶來了很多穩定的能量。」兩人也將於台灣時間25日早上8點，移師休士頓進行系列賽第三戰，力拚聽牌。