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民進黨立委徐富癸昨（22）日在立法院針對中國「高德地圖」恐涉及資安風險一事提出質詢，他指出該地圖能精準顯示台灣紅綠燈的秒數和車道資訊，憂心關鍵基礎設施情資已被中國掌握。數發部長林宜敬回應表示，該軟體確實會將許多個資傳回中國，目前已與國安單位展開討論，若有國安疑慮會考慮禁用。對此，媒體人謝寒冰狠嗆，如果真的這麼害怕這些數據外流，會拍照的特斯拉要不要也禁掉？謝寒冰昨上《頭條開講》直呼，以美國人的觀點，連中國的大蒜都有國安危機了！高德地圖記錄紅綠燈秒數這些大數據，跟國安危機扯不扯得上關係？問題在於，現在在記錄台灣這些大數據的，只有高德地圖嗎？所有的地圖不是都在做同樣的事？謝寒冰說，如果真的這麼害怕這些數據外流，那只有一個辦法，就是全台灣嚴禁任何有sensor的車子，也不准在台灣拍照，不准在台灣收集任何數據，像每天都在收集數據的特斯拉，要不要禁掉？如果真的禁掉這些，他就相信政府真的有在擔心國安！如果沒有的話，這有什麼好擔心的？