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▲羅伯斯監督坦言，大谷在投球日是否要兼顧打擊，確實是球團持續關注的課題。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平於今（23）日作客舊金山巨人隊的比賽中，再度以「第1棒、投手」身分先發上陣，挑戰本季第3勝與第6轟。然而，隨著道奇隊正處於嚴酷的「13連戰」行程中，主帥羅伯斯（Dave Roberts）在賽前受訪時透露，考量到體能負荷，大谷翔平極有可能在明日（24日）迎來完全休息日，「停機」一天不參與進攻。大谷翔平目前正處於連續54場比賽上壘的驚人紀錄中，但他本季在「二刀流」出賽日的打擊表現相對掙扎，兩場比賽合計僅6打數1安打，並吞下3次三振。羅伯斯監督坦言，大谷在投球日是否要兼顧打擊，確實是球團持續關注的課題。「從數據上看，這確實是一個考量點。雖然我對他在打線中極具信心，但上次（15日）讓他專注於投球的效果不錯，我們會保持彈性，觀察他的狀態再決定未來調度。」道奇隊目前正進行連續13天的征戰，今日是系列賽的第6場。由於大谷今日擔任先發投手，體能消耗巨大，羅伯斯被問到明日（24日）是否會是大谷的休養日時表示：「我還在觀察，目前還沒有定論，但這絕對是在我們的考量範圍內。」如果大谷明日休養，這將是他本季難得的完全停機。羅伯斯指出，這不僅是為了保護大谷，也能讓近期打擊火熱的強投捕手拉辛（Dalton Rushing）有更多發揮空間，「這取決於其他選手的選擇與比較。」大谷翔平在上一次對戰大都會的先發中，雖然時隔5年再度「一刀流」僅專注投球，卻繳出6局10K失1分的優質內容，更創下日本先發投手最長的連續32.2局無自責分紀錄。面對今日球隊近4戰3敗的頹勢，羅伯斯觀察到大谷在休息室極為專注，希望能透過他的好投重整球隊氣勢。至於未來是否會固定在登板日「停職打者」，羅伯斯強調會與大谷本人及營運總裁弗里曼（Andrew Friedman）進行深度溝通，以確保這位31歲的看板球星能在漫長賽季中維持最佳能量。