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台北市警局中正一分局近日發生一起令人心碎的悲劇，長期負責正副元首維安勤務的36歲優秀女警官陳芊雯，本月18日於新北市產下愛女後，突發嚴重的產後大出血，經醫療團隊搶救一天仍不幸於20日凌晨逝世；而剛出生的女嬰也因過程缺氧導致腦部受損，目前仍在加護病房搶救中。消息傳回警界令長官與同仁悲慟萬分，更令人遺憾的是，盡責的她原預計在今年獲分局舉薦為「全國模範警察」，如今卻再也等不到這份屬於她的榮耀。據了解，陳芊雯於今年4月中旬前往新北市某婦幼診所待產，並於18日順利迎來人生中首位寶貝女兒「安安」。未料生產過後，陳芊雯突然發生嚴重失血狀況，院方雖立刻展開急救與死神搏鬥，最終仍回天乏術。更令人揪心的是，甫出生的女嬰「安安」因身體狀況極度不穩且伴隨腦部受損，目前仍在新生兒加護病房持續接受治療與觀察。家屬同時面臨喪妻之痛與愛女命危的雙重打擊，悲慟欲絕。警界同仁不捨回憶，陳芊雯自2015年投身警界後，便長期在「政治核心」博愛特區的中正一分局督察組服務，一直是長官眼中最溫暖且安心的後盾。極具責任感的她，即使2025年懷著身孕，仍親自挺著孕肚奔波於國慶大典、元旦升旗等重大維安現場。因為表現極為優異，分局原訂在今年警察節舉薦她角逐全國模範警察殊榮，遺憾卻在頒獎典禮前夕香消玉殞。對此，中正一分局痛心表示，後續將全力協助家屬處理相關後事，同仁們也悲傷承諾會接替她守護孩子，並期盼社會各界能為女嬰集氣脫離險境。