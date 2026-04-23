我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普宣布延長與伊朗的停火協議，隨著美股22日收漲，亞洲股市23日開盤亦出現可觀漲勢，日經指數更首次站上6萬點大關。綜合《NHK》、《韓聯社》報導，除了人們對伊朗局勢升溫的擔憂緩解，科技股表現亦相當火熱，對AI和半導體產品的需求仍然強勁，從而推高焦點重磅股價。截至發稿時間為止，日經平均指數漲23.41點或0.039%，暫報59609.27點；韓國KOSPI指數則上漲98.13點或1.53%，暫報6516.06點。不過，也有投資人對日媒表示，在日股突破6萬點這一重要關口後，似乎也開始出現獲利出場、鎖定利潤的狀況，提醒隨著伊朗局勢變化，仍需繼續密切關注市場走勢。