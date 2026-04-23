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總統賴清德原訂昨日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但在中國以經濟脅迫強力施壓下，包括塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國無端取消專機飛航許可，總統府只好緊急宣布出訪暫緩。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（23）日表示，在他看起來賴清德應該是採用2004年陳水扁的戰略，升高對立，最後再用「兩顆子彈」的打法，但代價就是台灣社會會陷入長期的分裂與對立。柯文哲今日上午與妻子陳佩琪、民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠前往羅東中山公園福德廟參拜，並接受訪問。針對賴清德出訪受到中國施壓，柯文哲表示，目前整個世界局勢還是中美對抗的局勢。在中美對抗局勢之下，要如何去尋找台灣最佳的存活空間，也許賴總統對於他不能出國、不能訪問，搞不好他很高興，因為這也符合他一貫的戰略，他就是要升高對立。柯文哲說，其實他發現賴清德現在的競選策略，就像2004年陳水扁的打法，因為他是一個少數政府，所以他戰略就是不斷升高對立，因為對立之後，民調就會往五五波移動，最後再使用「兩顆子彈」戰術。每個人都跟我說他後面操盤的就是邱義仁，一向當然不要說太粗俗的話，就是「狗改不了吃屎」，一般來講人是這樣，會按照他過去成功的模式，除非他再遇到挫折。柯文哲表示，「所以我看起來賴清德應該是採用2004年阿扁的戰略，升高對立，最後再用『兩顆子彈』的打法。」但代價就是台灣社會會陷入長期的分裂與對立，這是他一直很反對的，他不贊成這種治國的方式跟選擇的策略。另外，柯文哲日前在逢甲夜市掃街發生分局長噴辣椒水事件，柯文哲說是烏龍，不過民眾黨主席黃國昌還是說是賴政府自導自演，要道歉？對此，柯文哲表示，他對賴清德最大的指控就是，總統應該是團結這個國家，但他每天在搞分裂、對立。你看他上任第一天，立法院就亂成那樣，後來又有大罷免，我認為這都不對。黃國昌是說，賴清德讓台灣社會分裂、對立。