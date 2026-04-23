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美國貿易代表署發布《2026各國貿易評估報告》（2026 NTE）中，目標是我國開放切片馬鈴薯發芽或腐爛可進口，受外界質疑。而衛福部澄清是會將違反標準的馬鈴薯「整顆丟棄」。而行政院長卓榮泰更說會「整櫃、每一顆拿出來檢查。」對此，衛福部長石崇良則說，食藥署會檢驗殘留農藥、重金屬，包括龍葵鹼等，通常不是逐顆，而是逐批；「從來沒有逐顆檢驗」，那是屬於農業部外觀檢視部分。對於美國進口馬鈴薯規定輸入後若發現有發霉、發芽情況，必須整顆丟棄。石崇良今（23）日出席立法院衛環委員會備質詢，會前接受媒體聯訪時提到，這部分分為檢疫、檢驗。他說，食藥署在邊境主責是檢驗，會確認殘留農藥、重金屬是否超標，包括龍葵鹼在內。石崇良說，若超標，就會整批退運或銷毀，這是作業原則；而這也是食藥署配合的部分，至於農業部主要是檢疫，包括外觀檢視，可能的病蟲害排除。不過，食藥署的檢驗通常不是逐顆，石崇良表示，是用風險程度抽批次，如果有問題，則會提高比例。至於卓榮泰所說「逐顆查驗」實務上是否有辦法執行。石崇良回應，應是指農業部檢視外觀的部分，因為過去農業部就是這麼做，但食藥署從來沒有逐顆檢驗，因為抽驗有一定的科學檢查方式。