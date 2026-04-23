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中華職棒樂天桃猿球團今（23）日投下震撼彈！針對陣中2025年第4指名新秀球員李育朋於4月19日涉及無照酒駕肇事一案，球團經調查後決定採取最高規格處置，宣布正式終止合約。樂天桃猿強調，對於酒駕違法行為絕對零容忍，盼藉此維護球隊紀律與職棒清新形象，並向廣大球迷與社會大眾誠摯致歉。李育朋是樂天桃猿在2025年中職季中選秀會中，以第4指名選入的潛力好手，當時以新台幣250萬元簽約金、75萬元激勵獎金風光加盟，2026年最新月薪為7萬元。原先被教練團視為重點培養的投球戰力，不料卻在19日發生無照酒駕肇事事件，觸動職棒界最敏感的神經。樂天桃猿表示，一向對違法行為秉持嚴格管理立場，此次依據雙方合約相關規定做出解約處分。球團指出，未來除了持續邀請第三方專業機構定期舉辦包含法治教育在內的講座、強化球員觀念外，訓練範圍也將擴大至全體員工，全面提升組織內部的紀律意識，嚴防類似遺憾事件再度發生。近年來中華職棒聯盟與各球團對於球員行為規範日益嚴格，酒駕更是公認的「禁區」。李育朋作為備受期待的新血，卻因一時糊塗酒後駕車且無照上路，不僅必須承擔法律責任，更賠上了辛苦拚來的職棒門票。