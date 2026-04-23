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不走捷徑的建隊思路 獲得多位球星青睞

布克吸引力爆表 太陽成奪冠熱門跳板

分析：太陽「腳踏實地」是轉型關鍵

隨著密爾瓦基公鹿本賽季以32勝50負的慘淡戰績收官，「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的未來動向已成為全聯盟最熱門的話題之一。根據美媒《Fullcourtpass》引述知名爆料人士Flex From Jersey的消息指出，鳳凰城太陽目前已躍升為字母哥若離開公鹿後的首選下家之一。報導中指出，太陽隊之所以能吸引包括字母哥在內的多位超級巨星關注，主因在於球隊展現出的建隊穩定性與管理層的長遠規劃。爆料人士透露：「太陽隊能成為多位球星心儀的前三下家，得益於球隊的建隊思路、管理層運營！」與許多試圖透過不斷更換陣容來尋求奪冠捷徑的球隊不同，太陽隊目前的發展方向被評價為「完全正確」。管理層在維持球隊競爭力的同時，也兼顧了腳踏實地的球隊建設，這種不急功近利、全方位優化體系的態度，深得字母哥等重視贏球文化的球星認可。事實上，本賽季太陽隊在陣容調整後展現了極佳的化學反應。以布克作為當家球星的成長，加上球隊在附加賽擊敗勇士等令人激賞的表現，讓許多球星看好若能在鳳凰城聯手，將會是挑戰總冠軍的最短路徑。對於字母哥而言，公鹿老闆艾登斯（Wes Edens）日前「不續約就交易」的表態，讓他留在密爾瓦基的機會日益渺茫。若最終走上交易檯面，具備頂級建隊方向與球星吸附力的太陽隊，極有可能成為這筆震撼交易的最終贏家。太陽隊對當前體系的打造充滿信心，這種「全方位、腳踏實地」的建隊方式，與字母哥過去在公鹿強調的基層文化不謀而合。如果這位兩屆MVP最終披上太陽戰袍，鳳凰城太陽將瞬間擁有一套以「字母哥+布克」為核心的超級陣容，足以統治聯盟重返昔日巔峰。