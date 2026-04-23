我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在昨日的比賽中，詹姆斯繳出28分、8籃板、7助攻的全面數據，率領湖人取勝。（圖／美聯社／達志影像）

▲詹姆斯表示，他與杜蘭特從進入聯盟前就相識至今，非常了解對方的鬥志。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊昨（22）日在主場以101：94再勝休士頓火箭，在季後賽首輪系列賽取得2：0的領先優勢，他生涯過去在此系列賽比數下共經歷32次，全數都勝出。雖然湖人成功限制了火箭得分王杜蘭特（Kevin Durant）的發揮，但湖人領袖詹姆斯（LeBron James）在賽後毫無喜色，反而嚴肅警告隊友：接下來前往休士頓的第3戰，將會面對「最憤怒且最強大」的杜蘭特。在昨日的比賽中，詹姆斯繳出28分、8籃板、7助攻的全面數據，後衛史馬特（Marcus Smart）也貢獻25分與5次抄截。湖人的防守策略在下半場奏效，讓杜蘭特全場雖得23分，但下半場僅拿3分，並出現季後賽生涯新高的9次失誤。儘管防守表現近乎完美，但詹姆斯在賽後被問到是否對此感到滿意時，斬釘截鐵地回答：「一點都沒有。」他進一步解釋：「這只會讓他在進入第3戰時更加火大。完全沒有成就感可言，雖然我們完成了任務，但他可是首輪就能進名人堂的球員，他在場上打出好球的機率遠高於失誤。」數據顯示，杜蘭特單場僅拿3分且發生多次失誤的狀況，在其次長達10幾年的季後賽生涯中僅出現過2次，且對手都是湖人隊。詹姆斯深知，像杜蘭特這樣的超級得分手，絕不會連續三場比賽受挫。詹姆斯還不忘拿好友的身高開玩笑，強調挑戰依然艱鉅：「比賽已經結束了，但挑戰依然巨大——而且是7呎那麼高。他（杜蘭特）討厭別人說他高，如果他看到這段話可能會生我的氣，他一直想強調自己只有6呎9或6呎10，但他絕對有7呎高。」雖然歷史數據顯示，詹姆斯職業生涯在系列賽取得2：0領先時，最終晉級紀錄是完美的33勝0敗，但他對此絕口不提。詹姆斯深知杜蘭特與火箭主帥烏度卡（Ime Udoka）會在回到德州後的3天休息期內，全力拆解湖人的包夾戰術。「這場戰鬥尚未結束，」詹姆斯表示，他與杜蘭特從進入聯盟前就相識至今，非常了解對方的鬥志。隨著系列賽將於台灣時間周六移師休士頓，詹姆斯正確保湖人全隊都已做好心理準備，迎接杜蘭特最猛烈的反擊。