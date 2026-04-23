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國民黨台北市黨部昨（22）日公布松山、信義區新人議員候選人初選結果，由前發言人李明璇、現立法院長韓國瑜的辦公室主任許原榮出線，落馬的滿志剛則直言，他接受也承認這次的遊戲規則，但仍認為下一次年輕人應有更被「公平」對待的機會。對此，黨部主委戴錫欽也表示，這次加權制度有很大檢討空間。現任松信區議員詹為元則提到，綠營這次在松信區提名比較保守，讓藍白的確壓力較大，且綠營過去沒在松信區掉過席次，4席很穩，反觀藍白要6取5，勢必會有1個人掉，配票策略就顯得很重要。針對初選制度不公平的討論，詹為元昨指出，這次選舉，因為民進黨在松信區採取保守的提名策略，因此非綠陣營的確壓力比較大。不過，藍營這次5席，選民的選票該如何分配、支持者是否會自動配票，都會影響接下來選舉結果，市黨部該如何讓松信藍營選票分票，是今年市議員選舉勝選關鍵。詹為元說，民進黨現任議員許淑華、洪健益知名度高，其他候選人如張文潔，其父親張茂楠有雄厚基礎；郭凡雖是新人，但資源多，民進黨內也會幫助他，且民進黨長期都有配票傳統，在松信提名沒掉過席次，4席很穩。另外，以民進黨上一屆得票數做平均，每位得到的票數都比國民黨6席來的高，在保守提名下，綠營不太會有議員落選。詹為元直言，藍營選情比較詭譎，民眾對新人會比較寬容，擔心新人掉票，也會把選票給新人，現任議員的確會有些危險，因為大家狀態都不太一樣，票會往哪裡跑也不太有把握。松信藍白「6取5」，勢必會有1個人掉，藍營現任議員及新人都會有壓力，市長蔣萬安站台白營前，必須要先確定2黨合作基礎，議員提名席次也需有協調空間。