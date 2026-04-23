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國防特別條例卡關多時，立法院長韓國瑜今（23）日將二度協商，而民眾黨主席黃國昌昨鬆口軍購金額可上調8千億，更稱是藍白一致方向。對此，國民黨發言人牛煦庭今證實，藍白確實有針對軍購溝通整合，「確實有這個可能性」，他也說原先第二波軍購僅有外媒消息，但日前美國參議員致函鬆口「幾個星期後有發價書」比較明確，是否要等發價書來了再走一次條例程序，這樣不一定比較快，「人家政府有給期限，你今天要不要潑冷水，這事要嚴正考慮」。黃國昌昨接受《ETtoday》專訪，鬆口民眾黨團軍購金額可以上調至8000多億元，但有個條件是編預算時，一定要等到美國公佈賣什麼，商購則回到一般年度預算編列，更指昨天藍白黨團對接，在方向跟金額上，立場差不了多少，至於是否代表藍白共識8000億版本，他則說用共識太強烈，應該是「藍白一致的方向」。國民黨發言人牛煦庭今證實此事，表示藍白兩黨針對此事一定溝通，要協商結果本來就要整合，到現在還沒有對話那誠意不夠。尤其軍購4月27日協商期滿，換言之可以用表決處理，但是否一定要表決，在此前應該要走完協商的過程，否則坐實阻擋軍購預算指控。牛煦庭表示，國民黨很在乎發價書，對美軍購政府對政府相對透明，有前例可行國民黨是開放的、贊成，只是現在只來第一段發價書，預留後面一定空間，至於第二波發價書，到底何時來本來一點消息沒有，過去收到的消息指有外媒報導，可是後來有比較正面的訊息，包括美國參議員信函，稱很快幾個星期後就有發價書，「人家都這麼說，應該善意解讀，這樣比較有空間談這個事」。牛煦庭表示，先前國防部都不敢講，現在則比較明確，就在幾個星期之內，那大家可以思考，是不是等發價書來再走一次條例程序，但這樣不一定快，如今軍購條例的爭議除了數字爭議，還有時間壓力，總要處理吧，他也不覺得政府對政府的軍購僅是國防，同時也事外交，人家政府有給期限，「你今天要不要潑冷水？這是要嚴正考慮」，所以黨內也有各式各樣的版本。牛煦庭也說，今天下午軍購協商，那說法版本要準備、要溝通，難道要為了這件事藍白口徑不一致嗎？「所以他（黃國昌）說有溝通、可能性，沒錯啊，確實有這個可能性。