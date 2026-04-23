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台中市長盧秀燕半年前表態不選黨主席後，聲勢直直落，昨天《震傳媒》針對「藍白合誰最適合代表選總統」進行民調，支持度明顯落後蔣萬安，台灣民眾黨台中市議員江和樹今早在臉書發文，公開喊話盧秀燕「不要再等了」！提醒她別再以退為進，應該「先出發，讓局勢跟上你，因為沒有人討論，才是真正的危機」。盧秀燕自從去年10月宣布不選黨主席後，衰事一樁接一樁，先是爵士音樂節「鬼媽媽」事件，接著非洲豬瘟、燕圾湖一口氣折損市府3名愛將，沈寂一陣子後，近來雖靠訪美、力挺軍購拉回一些聲勢，但台北市長蔣萬安已明顯後來居上，連「藍營一姐」的稱號，都快被黨主席鄭麗文奪去。《震傳媒》日前針對在「藍白合」中，誰最適合代表選總統進行民調，並於昨天公布，有25％支持蔣萬安，19.7％支持盧秀燕，第3名的韓國瑜15.6％，兩黨主席鄭麗文、黃國昌僅有4％支持。整體來看，盧秀燕的支持者偏中高齡，蔣萬安普遍獲40歲以下選民支持。台灣民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今（23）日一早在臉書發文，喊話盧秀燕「不要再等了」，提醒她「政治不是等準備好才出發，而是先出發，讓局勢跟上你」，讓人討論不是壞事，沒有人討論才是真正的危機。江和樹說，政治最忌諱模糊，要選，就要開始動；要戰，就要站出來。盧秀燕不該讓人覺得還在觀望、讓機會被時間消耗掉。他強調「我直接講重點：現在就是關鍵時間點！」現在就該開始全台輔選、北中南全面布局，提早讓社會開始討論。對於身為民眾黨幹部，卻沒選擇支持黃國昌，而是支持盧秀燕，江和樹說這不是黨派問題，而是台中要不要翻身的問題，因為台灣長期「重北輕南忘台中」，導致台中缺乏國家級建設，台中是一個願意解決問題的城市、有一位願意面對問題的市長，很多人說「贏台中就贏台灣」，他反問「為什麼不能是台中人自己贏台灣」？他以地方民代的身分說，這次如果有機會讓台中出一位總統，為什麼不試試看？網友對此看法分歧，有人表態支持；有人認為江和樹沒份量談這話題，批評他拍馬屁；也有人認為蔣萬安比較適合，盧秀燕已經沒機會。