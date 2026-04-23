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國民黨台北市黨部昨（22）日公布松山、信義區新人議員候選人初選結果，由前發言人李明璇、現立法院長韓國瑜的辦公室主任許原榮出線，落馬的滿志剛則直言，他接受也承認這次的遊戲規則，但仍認為下一次年輕人應有更被「公平」對待的機會。黨部主委戴錫欽也表示，這次加權制度有很大檢討空間。對此，資深媒體人黃揚明認為，國民黨初選保送現任議員，不像民進黨讓現任、新人初選，常有現任初選落馬，達到換優汰劣，反觀國民黨加權制比誰年輕、比誰空降，顯得有毒。黃揚明今發文指出，國民黨的初選民調加權條件包括：首次參選者可加權30%；35歲以下青年加權70%；36至40歲可加權50％。而國民黨的「首次參選」，指的是初選者在「該選區」首次參選，而不是第一次參加黨內初選。藍委徐巧芯曾舉例，若她換到港湖等其他選區參加初選，都還可以被定義成新人。這不是很奇怪嗎？這樣的加權機制，會導致年輕從政者在地長久經營的意願不高，只要初選沒過，就換一區，畢竟繼續深耕是比不上未來的新人或空降部隊。但若只檢討加權，其實是本末倒置。黃揚明提到，國民黨議員初選機制與民進黨最大的不同處，是多數選區保障「現任優先」；民進黨則是不分現任、非現任挑戰者，都要一起參加初選。也就是說，只要你是現任議員、沒有被取消黨權、司法爭議，就能直接被提名，並不需要參加初選。這樣的模式，雖然某種程度降低了黨內競爭的摩擦，但也會讓現任議員不需要花太多功夫經營空戰，只要做基層服務「等大選」，甚至可能在諸多其他選戰攻防議題中「好自為之」，就算黨籍縣市長候選人身陷苦戰，多數現任議員也無關緊要，無須出手。黃揚明說，初選給新人、年輕人民調加權，原始用意應是減少新人與現任者的優勢差距，但是當初選只給「非現任者」參與，一堆新人比誰年輕、比誰是第一次在該選區參選，這樣的加權制度當然有毒。更何況，這樣的初選結果，在缺乏現任參與的狀況下，也不能保證這些新人在大選期間有足夠的實力過關。至於民進黨初選青年加權制度，黃揚明提到，以今年的初選辦法為例，新人民調加10％；35歲以下或新住民民調加20％。但也有被稱為「政二代條款」的排除機制，參選人的配偶或三親等內親屬若是現任或曾任同選區民選公職，都不能獲得加權。而每次民進黨的黨內議員初選，都會有若干「現任中箭落馬」的案例，這也成為民進黨基層戰力維持、篩優汰劣的重要機制。黃揚明最後認為，國民黨若願意讓現任議員「跳脫舒適圈」，與有意角逐提名的新人一同初選決勝負，新人或青年初選加權制度才有意義。當然，這是國民黨的家務事，就看該黨願不願意面對了。