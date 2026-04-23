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民眾黨中評會日前開鍘李貞秀，並爆出李貞秀想用金錢對價作為辭去立委的補償，卻引發李貞秀與民眾黨公開互罵的亂象，根據「震傳媒」民調25.9%受訪者認為李貞秀該為此事件負責，24.8%認為柯文哲該負責。民眾黨創黨主席柯文哲今（23）日坦言，海選制度與助理訓練出問題。柯文哲今日上午與妻子陳佩琪、民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠前往羅東中山公園福德廟參拜，並接受訪問。針對民眾黨台中市議員江和樹昨日在網路節目中爆料，李貞秀有傳簡訊給立院黨團總召陳清龍，說「錢要乾淨、金流要做好」，對於這件事是否知情？柯文哲表示，這件事情結束就讓它結束了，不需要再去爬梳那些問題，人家說見面三分情，事情解決了就好，不必何必這樣一直拿出來講。針對「李貞秀之亂」在民調上顯示，有 24.8% 覺得柯要負責？柯文哲強調，支持中配參政還是他的主張。台灣是個移民社會，多元開放是民眾黨的政治價值，所以讓中配、外配在台灣有一個代言者是合理的。但是個人表現不好，他認為有兩個原因，第一是民眾黨海選制度是對的，但可能要更嚴謹的 Screening (篩選)。柯文哲說，第二點是如果要用素人，就要有好的訓練制度。他覺得當時犯的錯是，那2年他進了土城進修，外面在鬧大罷免，所以後面的立委沒有經過從立院助理開始的訓練。因為整個黨亂七八糟的，臨時上陣，他們還需要一點時間發揮。有時候遇到亂流就出事，這個海選制度要減少、訓練制度要加強。不過有時候計畫趕不上變化，「我做夢也沒想到我會被關進去，第二批人員訓練上我覺得有些還是沒有做好。」