明儀藥師昨（22） 日在Threads上分享案例表示，一支重複使用的牙線棒，可能成為致命關鍵，身邊友人因將牙線棒重複使用長達一週，在牙齦出血時讓細菌進入血液，最終感染心臟，引發感染性心內膜炎，甚至導致心臟瓣膜遭侵蝕需手術更換，強調牙線棒用完一定要丟棄，千萬不要因節儉失了健康。心臟科醫師陳俊安也指出，感染性心內膜炎死亡率高，細菌一旦在瓣膜形成菌斑並擴散，後果十分嚴重。
牙線棒重複用一週才丟！他心臟瓣膜「被細菌吃掉」
明儀藥師在Threads指出，友人平時會把用過的牙線棒留在車內，隔天繼續使用，一支甚至反覆用上一週才丟棄。某次在牙齒出血情況下，他依舊使用這支已多次使用的牙線棒，結果牙線上的細菌經由傷口進入血液循環，進一步跑進心臟，引發感染性心內膜炎，最終導致心臟瓣膜被細菌「吃掉」，只能透過手術更換，讓她直呼：「是不是很誇張！」
明儀藥師強調，牙線棒屬於一次性清潔用品，用完應立即丟棄，切勿因節省而重複使用。尤其是高風險族群，如曾更換人工瓣膜或患有心臟瓣膜閉鎖不全者，在進行拔牙或牙科治療前，務必主動告知醫師，以降低細菌入侵心臟的風險。另外，雖然牙刷可清洗重複使用，但仍需定期更換。
感染性心內膜炎太恐怖！死亡率比先天性心臟病高百倍
心臟科醫師陳俊安也曾說明，當細菌進入血液後附著在心臟瓣膜，會形成大量菌斑並快速擴散，若在抗生素尚未發揮效果前蔓延全身，死亡率可能比許多先天性心臟病高出數十倍甚至數百倍。若出現不明原因發燒持續3至5天，應提高警覺儘速就醫檢查。
事件曝光後引發網友熱烈討論，不少人驚呼，「用過的牙線不會臭嗎？為什麼還敢一用再用？可怕」、「家中長輩不菸不酒不嚼檳榔，沒有相關家族病史，得了口腔癌，唯一的壞習慣就是重複使用牙線棒」、「南部很多老人的習慣。牙籤及牙線棒皆無敵重複使用」、「沒聽過牙線棒被這樣用得淋漓盡致的」。
也有人認為，「主要是免疫力太差了，碰什麼都會發生。牙線上的細菌和口腔的細菌是相同的，通常是牙周病引起的長期傷口，就算每天換牙線也沒有什麼差異」、「應該是免疫系統出問題吧！當然牙線棒一直使用是不好的習慣，但是，傷口細菌感染造成瓣膜閉鎖不全，不是身體的免疫系統問題嗎？」
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明儀藥師在Threads指出，友人平時會把用過的牙線棒留在車內，隔天繼續使用，一支甚至反覆用上一週才丟棄。某次在牙齒出血情況下，他依舊使用這支已多次使用的牙線棒，結果牙線上的細菌經由傷口進入血液循環，進一步跑進心臟，引發感染性心內膜炎，最終導致心臟瓣膜被細菌「吃掉」，只能透過手術更換，讓她直呼：「是不是很誇張！」
明儀藥師強調，牙線棒屬於一次性清潔用品，用完應立即丟棄，切勿因節省而重複使用。尤其是高風險族群，如曾更換人工瓣膜或患有心臟瓣膜閉鎖不全者，在進行拔牙或牙科治療前，務必主動告知醫師，以降低細菌入侵心臟的風險。另外，雖然牙刷可清洗重複使用，但仍需定期更換。
心臟科醫師陳俊安也曾說明，當細菌進入血液後附著在心臟瓣膜，會形成大量菌斑並快速擴散，若在抗生素尚未發揮效果前蔓延全身，死亡率可能比許多先天性心臟病高出數十倍甚至數百倍。若出現不明原因發燒持續3至5天，應提高警覺儘速就醫檢查。
事件曝光後引發網友熱烈討論，不少人驚呼，「用過的牙線不會臭嗎？為什麼還敢一用再用？可怕」、「家中長輩不菸不酒不嚼檳榔，沒有相關家族病史，得了口腔癌，唯一的壞習慣就是重複使用牙線棒」、「南部很多老人的習慣。牙籤及牙線棒皆無敵重複使用」、「沒聽過牙線棒被這樣用得淋漓盡致的」。
也有人認為，「主要是免疫力太差了，碰什麼都會發生。牙線上的細菌和口腔的細菌是相同的，通常是牙周病引起的長期傷口，就算每天換牙線也沒有什麼差異」、「應該是免疫系統出問題吧！當然牙線棒一直使用是不好的習慣，但是，傷口細菌感染造成瓣膜閉鎖不全，不是身體的免疫系統問題嗎？」