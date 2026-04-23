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▲吳卓源昨天以手寫信認愛朱軒洋，對此網友並不買單，在Threads上狂轟，小三扶正還官宣。（圖／翻攝自Threads）

歌手吳卓源（Julia）2年前捲入與演員朱軒洋的感情風波，當時男方在有女友（Cindy）的狀態下，與吳卓源在河濱公園深夜熱吻，導致吳卓源形象重創，背負「小三」罵名沉寂許久。昨（22）日有媒體爆出兩人舊情復燃，甚至在內湖開啟好鄰居模式。對此，吳卓源首度透過社群發布手寫信，公開承認與朱軒洋「互有好感」，正式官宣這段備受爭議的戀情，但網友並不買單，在Threads上狂轟：「小三扶正還官宣。」根據《鏡週刊》報導，吳卓源和朱軒洋兩人現在已舊情復燃。而吳卓源透過手寫信中表示，事件發生後她曾刻意與身邊的人保持距離、自我調整，但經過這段時間的沉澱，她發現雙方感情並未消逝。信中直言：「發現我跟小朱（朱軒洋）彼此還是互有好感，也想要進一步的確認彼此的感情。」並解釋這就是近期兩人再度交集的前提。針對過去的紛擾，她也以英文寫下歉意：「I’m so sorry to everyone that I’ve hurt and affected」，坦言很抱歉讓大家用這種方式看見她的私生活，並對受影響的人致歉。不過，吳卓源的認愛信並未獲得大眾祝福，反而點燃了網友的怒火。由於朱軒洋當年是有對象的狀態，吳卓源此舉被網友解讀為「小三扶正」的官宣，Threads相湧入大批負面評論。許多網友對兩人的行為表示震驚與反感，「那她當年還不承認」、「出軌還可以大大方方官宣，實在活久見」、「出軌到官宣真的很屌，先恭喜他找到下一個養他的人，有地方住囉」、「救命小三扶正這咖還可以回歸嗎？拜託他的粉絲吃好一點的好嗎」、「真沒羞恥心。」除了道德爭議，吳卓源的手寫字跡也意外成為焦點，有網友直言：「字如其人。」回顧吳卓源的背景，出身於古典鋼琴專業、留學美國柏克萊音樂學院，自出道以來一直以「鄉民老婆」的知性、時髦形象示人。如今雖然換了新東家試圖重新出發，但在感情公關上選擇認愛朱軒洋，顯然讓大多數大眾難以接受。吳卓源才剛加入新東家，現在戀情曝光，演藝事業是否能挺過這波負面聲浪，仍有待觀察。