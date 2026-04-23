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▲李育朋長相帥氣，被封為「東體彭于晏」，自選秀起就具備極高的人氣。（圖／喬吉運動提供）

樂天桃猿球團今（23）日宣布與2025年第4指名新秀李育朋終止合約，主因其涉及無照酒駕肇事。這位曾被譽為「臺東體中最強左投」的新星，不僅擁有酷似影星彭于晏的帥氣長相，更是出身棒球世家的名將後代，如今因違法行為自毀前程，令外界倍感唏噓。李育朋是阿美族裡的花蓮、臺東混血，臉蛋俊俏、五官很立體，雖然從小在桃園生長，但他的棒球啟蒙與臺南有著深厚淵源。他的姑丈正是前統一獅隊名將、外號「班長」的張志強。李育朋曾透露，小時候常在桃園棒球場看姑丈比賽，開啟了他對棒球的興趣。在投球陷入低潮或受傷時，他也時常向退役後的張志強請教投球姿勢與心法，原本被看好能承襲家族優良的運動基因，在職棒賽場大放異彩。▲李育朋在2025年選秀會獲得樂天桃猿第4指名，背號為37號。（圖／取自樂天桃猿官方社群）李育朋國小時期守備位置是外野，之所以登上投手丘，完全是受旅美左投陳偉殷影響。當時正值陳偉殷2014年在金鶯隊繳出單季16勝的巔峰期，同為左撇子的李育朋為了成為「下一個陳偉殷」，國小每天早上6點起床看大聯盟直播，並以此為目標開始練投。高中時期他前往父親家鄉就讀臺東體中，身高180公分、體格壯碩的他，雖然高二曾遭遇手肘韌帶撕裂與腰傷困擾，但他在高三木棒聯賽強勢回歸，以5勝、防禦率0的驚人成績奪下投手獎，並在2025年選秀會獲得樂天桃猿第4指名。在球探報告中，李育朋被評為具有穩定地板的先發潛力股，球風常被與魏碩成作比較。他的武器庫相當豐富，包含速球（最快144公里）、滑球、曲球、變速球與指叉球，且各種球路的揮空率皆接近三成。此外，李育朋長相帥氣，被封為「東體彭于晏」，自選秀起就具備極高的人氣。然而，原本預期能成為牛棚或先發戰力活棋的他，卻在職棒生涯剛起步之際，因酒駕觸碰球團零容忍底線，以最遺憾的方式離開了棒球殿堂。出生日期： 2003年05月01日守備位置： 左投手棒球經歷： 桃園仁善國小、新明國中、臺東體中特殊關係： 前統一獅投手張志強之姪選秀指名： 2025年樂天桃猿第4指名（簽約金250萬）