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▲警犬Uhoo奪德國高級追蹤認證 中市警犬隊偵查能力再升級(圖/記者鄧力軍翻攝)

在科技偵查與監視器仍存在死角的情況下，「氣味追蹤」成為警方辦案與搜救的重要利器。台中市政府警察局警犬隊傳出捷報，警犬Uhoo在領犬員蕭至汎帶領下，成功通過德國聯邦救難犬協會（BRH）高級路徑追蹤認證考試，成為全台僅有的2隻取得此項國際高階認證的工作犬之一，展現卓越實力。警方指出，Uhoo此次通過的考試包含MT-Suche（Spur）高級路徑追蹤測驗及MT-Negative氣味否定測驗，均屬國際間難度極高的專業評鑑。其中，在路徑追蹤測驗中，犬隻需在超過1公里範圍內，追蹤殘留8至24小時的微弱氣味，即使經過風吹日曬及人車干擾，氣味幾近消散，仍須在60分鐘內完成辨識與追蹤，挑戰極為嚴苛。此外，氣味否定測驗更考驗警犬判斷能力，當現場充滿各種干擾氣味時，犬隻須能準確判斷目標氣味是否存在，並清楚向領犬員示意「無線索」，避免搜索行動誤入歧途。警方表示，這類「否定判斷」在實務上意義重大，能協助研判失蹤者是否離開現場或遭載離，有助迅速調整搜查方向。台中市警局刑事警察大隊表示，目前國內具備完整路徑追蹤訓練與實務能力的單位相當稀少，此次Uhoo取得國際認證，不僅象徵訓練成果獲得肯定，也讓台中市警犬隊成為全台少數具備高階氣味追蹤能力的單位，大幅提升失蹤人口搜尋及刑案偵查效能。警方強調，氣味軌跡不受監視器死角限制，特別適用於山區、林地或監視設備不足的區域，能有效補足科技偵查的不足，成為前線執勤的重要支援工具。警方也指出，Uhoo能有如此亮眼表現，仰賴領犬員長期專業訓練與人犬間高度默契，並感謝內政部消防署特種搜救隊提供訓練資源，促進跨單位合作與經驗交流。未來將持續精進警犬訓練，強化偵查與搜救能量，全力守護民眾生命與財產安全。