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丹佛金塊隊目前正全力投入季後賽，挑戰衛冕大業，當家球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）的續約問題也暫時擱置一旁。儘管外界猜測金塊是否已著手留人，但約基奇的經紀人拉茲納托維奇（Misko Raznatovic）近日公開證實，雙方目前的談判進度為「零」，約基奇已明確表示，在球季結束前不會碰觸任何關於錢的問題。拉茲納托維奇在接受《Front Office Sports》採訪時，被問及近期是否與金塊球團進行過續約協商。他對此回應，約基奇始終信守諾言：「在賽季期間，他的注意力完全集中在籃球上。他忙著贏球並爭取另一座MVP獎盃，因此所有關於合約延展的對話都會在賽季結束後才發生。實際上，我們現在完全沒碰這個話題。」這種季中完全不談合約的態度在NBA頂級球星中相當罕見，因為多數球員會希望儘早鎖定高薪合約以規避受傷風險。但對於已經證明過自己、且身為MVP大熱門的約基奇來說，他擁有絕對的議價主動權，完全不需要急於一時。雖然續約進度暫停，但金塊球團與球迷無須過於焦慮。約基奇目前與金塊的保障合約將持續到2026-2027賽季，並在2027-2028賽季擁有球員選項。考慮到他本季繳出場均27.7分、12.9籃板、10.7助攻的「賽季平均大三元」神級數據，並勇奪聯盟籃板王與助攻王，只要約基奇點頭，金塊絕對會第一時間奉上史上最高額的頂薪合約。約基奇實力無須再多贅述，他是聯盟少數不需要向聯盟證明價值的球員，若金塊有任何遲疑，全聯盟其他29支球隊都會捧著最高薪資排隊等他。這種強大的市場需求，讓約基奇能氣定神閒地將重心放在10月的總冠軍獎盃。約基奇在2025-2026例行賽出賽65場，其統治力在數據與場上影響力中展露無遺。除了預計將再度入選年度第一隊，他也極有可能奪下生涯第4座年度MVP。對約基奇而言，合約談判僅是休賽季的行政作業，眼前的目標是率領金塊再度登頂。金塊總管克羅恩克（Josh Kroenke）此前也曾暗示，只要約基奇準備好了，球團隨時可以進行後續對談。