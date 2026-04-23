洛杉磯道奇隊大谷翔平今（23）日上場展「二刀流」對陣舊金山巨人，但主帥羅伯斯賽前透露考量大谷體力因素，明天有機會缺陣專心休養。然而，道奇能夠多一名投手的「大谷規則」近日再次延燒，遭體育界抨擊「不公平」，就連芝加哥小熊總教練康塞爾（Craig Counsell）也公開質疑，認為這項規定「極其怪異」，也讓大谷久違的休息日蒙上謎團。
投打雙棲消耗大！傳可能休戰
正在挑戰連續54場比賽上壘紀錄的大谷翔平，身兼投打「二刀流」，也讓他在體力消耗上比起一般野手更多。道奇今天對上巨人，大谷翔平又以先發第1棒、先發投手身分上場。
大谷翔平在同一場比賽中身兼打擊與投手的畫面早已屢見不鮮，且根據美國職棒大聯盟（MLB）針對「二刀流」投、打雙項選手制定的特殊規則，每隊26人名單中投手上限為13人，不過因為大谷翔平因能夠擔任投手與打擊，因此身分被認定為野手，讓洛杉磯道奇隊能合法攜帶14名投手。
康塞爾砲轟「大谷規則」怪異 只有道奇受益
這項規則也被稱為「大谷規則」，近日再度燒起戰火。其中，小熊主帥康塞爾也被問及此事，他回應，「我認為這是一項旨在增加進攻性的規則」
「然後有一支球隊被允許基本上可以同時擁有兩者（投手與野手名額），而且得到聯盟特別的考量，這可能是最怪異的規則……針對一支球隊。」康塞爾影射道奇隊受益於規則。
已不是第一次遭質疑！羅伯斯：這確實對我們有利
除康塞爾外，曾任紅人隊與國民隊總經理的波登（Jim Bowden）也在20日發文批，「我認為MLB是時候重新審視『大谷規則』了，應該撤銷讓道奇隊能多註冊一名投手的特權。」去年世界大賽時，藍鳥也曾隊此表達不滿。
然而，這已不是道奇隊第一次被外界質疑。據美媒《ESPN》報導，道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）坦言，「這確實對我們有利，因為我們擁有這名球員。」
羅伯斯建議：你們也去找一個大谷
不過羅伯斯也回應批評聲浪，「我們非常歡迎其他球隊去尋找能同時做到這兩點的球員」、「他是一個例外，因為他是一位卓越的球員，事實就是如此。」強調大谷翔平的實力與獨特性不應被曲解。
目前是道奇隊連續13天比賽的第6天，剩下一半賽程，球隊將如何安排並調整大谷翔平的出賽狀況，再次成外界焦點。
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正在挑戰連續54場比賽上壘紀錄的大谷翔平，身兼投打「二刀流」，也讓他在體力消耗上比起一般野手更多。道奇今天對上巨人，大谷翔平又以先發第1棒、先發投手身分上場。
大谷翔平在同一場比賽中身兼打擊與投手的畫面早已屢見不鮮，且根據美國職棒大聯盟（MLB）針對「二刀流」投、打雙項選手制定的特殊規則，每隊26人名單中投手上限為13人，不過因為大谷翔平因能夠擔任投手與打擊，因此身分被認定為野手，讓洛杉磯道奇隊能合法攜帶14名投手。
康塞爾砲轟「大谷規則」怪異 只有道奇受益
這項規則也被稱為「大谷規則」，近日再度燒起戰火。其中，小熊主帥康塞爾也被問及此事，他回應，「我認為這是一項旨在增加進攻性的規則」
「然後有一支球隊被允許基本上可以同時擁有兩者（投手與野手名額），而且得到聯盟特別的考量，這可能是最怪異的規則……針對一支球隊。」康塞爾影射道奇隊受益於規則。
已不是第一次遭質疑！羅伯斯：這確實對我們有利
除康塞爾外，曾任紅人隊與國民隊總經理的波登（Jim Bowden）也在20日發文批，「我認為MLB是時候重新審視『大谷規則』了，應該撤銷讓道奇隊能多註冊一名投手的特權。」去年世界大賽時，藍鳥也曾隊此表達不滿。
然而，這已不是道奇隊第一次被外界質疑。據美媒《ESPN》報導，道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）坦言，「這確實對我們有利，因為我們擁有這名球員。」
羅伯斯建議：你們也去找一個大谷
不過羅伯斯也回應批評聲浪，「我們非常歡迎其他球隊去尋找能同時做到這兩點的球員」、「他是一個例外，因為他是一位卓越的球員，事實就是如此。」強調大谷翔平的實力與獨特性不應被曲解。
目前是道奇隊連續13天比賽的第6天，剩下一半賽程，球隊將如何安排並調整大谷翔平的出賽狀況，再次成外界焦點。