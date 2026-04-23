我是廣告 請繼續往下閱讀

▲艾德葛納（右）在《穿著Prada的惡魔》演出安海瑟薇（左）的廚師男友，觀眾給予負評，認為這角色自私也不成熟。（圖／摘自IMDb）

▲艾德葛納在最新的咖啡廣告中拿沒受邀在《穿著PRADA的惡魔2》亮相自我解嘲。（圖／摘自Starbucks Coffee YT）

▲梅莉史翠普（左）與安海瑟薇（右）又回歸主演《穿著PRADA惡魔2》，首集的人馬卻沒有都回來。（圖／摘自IMDb）

《穿著PRADA的惡魔2》召回上一集的4大要角：梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗與史丹利圖奇，卻也有人被遺漏，像是扮演安海瑟薇前男友的艾德葛納，他不諱言自己蠻遺憾沒接到續集的演出邀約，也表示能理解角色本身獲得負評，或許因此沒機會再亮相。對此，隔了快20年才執導續集的大衛法蘭柯終於揭露原因：「我有想過他能怎麼回來客串，但到最後實在太晚了，片子的進度沒辦法等。」艾德葛納沒有在《穿著PRADA的惡魔2》出現，安海瑟薇的角色在續集有新的感情對象，他自嘲前男友這角色面對女友升職、忙於工作而冷落他感到不開心，發脾氣，被批評為自私、不成熟，或許是續集沒被找回來的理由。他近日也在一支新的星巴克廣告裡以此自嘲，對著鏡頭說：「你們可能看過報導標題，我沒有被某部續集找回去....」明眼人一看就知道在指哪部片，大衛法蘭柯則表示看過這支廣告，艾德展現出的幽默感和謙虛讓他有點激動。可是大衛法蘭柯表示《穿著PRADA的惡魔2》去年夏天開拍，月底就要趕著在全球上映，真正完成距離上片檔期不到一個月，已經沒有時間再去拍艾德葛納的畫面，也只有忍痛跟他澈底揮別，電影裡會有其他的新角色，讓觀眾看到安海瑟薇扮演的小安，在20年後不一樣的感情與生活，這也是人生中很容易有的變化。之前艾德葛納提到自己在續集中缺席，坦言：「無論我們是否參演，我們都是這部電影的粉絲。顯然，沒有收到續集的演出邀請令人感到遺憾...」可是他轉念又想，也許這可能是前男友角色出番外篇的契機，靠著正向思考來面對這點遺憾，他在星巴克廣告中也強調要讓好的能量持續下去，不要讓自己被困住。除了安海瑟薇在片中有新的對手男星之外，《穿著PRADA的惡魔2》中的時尚女魔頭梅莉史翠普「老公」也登場，由演出過《哈利波特》系列的編導演全才肯尼斯布萊納擔任，他在英國藝壇是重量級大咖，也是奧斯卡得主，和梅莉的對手戲頗受期待，也為續集的星光陣容更添話題。《穿著PRADA的惡魔2》台灣將於4月29日上映。