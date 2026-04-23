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▲警方於今（23日）凌晨1時許，在板橋區館前東路逮到59歲的杜姓慣竊。（圖／警方提供）

新北市新莊區日前發生一起離譜的「趁醉打劫」竊盜案，一名32歲的劉姓男子因酒醉倒臥自家社區門外，沒想到卻慘遭一名59歲的杜姓慣竊盯上，趁機洗劫其身上高達10萬元的現金與名牌包。警方獲報後組成專案小組，歷經連日追查，於今（23日）凌晨在板橋區一處網咖內，將居無定所的杜嫌拘提到案。然而原先的10萬元鉅款，短短兩天內已被揮霍到僅剩3300元，全案訊後警方依竊盜罪嫌將其移送新北地檢署偵辦。據了解，這起竊案發生於21日凌晨3時許。當時劉男因不勝酒力，直接醉倒在新莊區榮華路二段的路旁。大半夜在附近徘徊的杜男見狀後，立刻動起歪腦筋，上前將劉男身上的財物一掃而空後逃逸。劉男清醒驚覺被洗劫一空，氣得立刻報警求助。狡猾的杜男在得手後，不僅將被害人的名牌包隨手棄置於中原路某公寓樓梯間，犯案後還刻意變換隨身衣物，企圖製造斷點以規避警方查緝。新莊分局擴大調閱周邊監視器，經查發現這名有禿頭特徵的中年杜姓男子是名竊盜慣犯，自111年出獄後便居無定所，且與家人失聯近40年。平時多以步行及大眾運輸工具代步，行蹤遍及北北基桃，大幅增加辦案難度。所幸專案小組針對其最後出沒地點進行地毯式搜索，最終於今（23日）凌晨1時許，在板橋區館前東路某複合式網咖漫畫店內將其逮捕歸案，除查扣剩餘贓款與犯案衣物外，也循線找回遭棄置的名牌包，讓這名囂張慣竊付出代價。