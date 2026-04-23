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五桐號：麝香葡萄今開賣！「麝香葡萄柚子冰沙」真實口感開箱

▲五桐號「麝香葡萄」清爽開喝，滿滿配料滿足咀嚼控。（圖／記者蕭涵云攝）

▲五桐號「桂花粉粿」選以桂花釀入料，每份20元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲五桐號「麝香葡萄柚子冰沙」大杯89元。（圖／記者蕭涵云攝）

五桐號：新品「7折多一杯」！免費升級桂花粉粿 手搖飲料優惠

得正：「現折60元」外送優惠！Uber Eats全用戶適用

手搖飲料新品報到！五桐號表示，今（23）日，全新開賣「麝香葡萄系列」，推薦清爽的「麝香葡萄粉粿烏龍」、酸甜消暑「麝香葡萄柚子冰沙」兩款開喝，即日起上市還有「7折多一杯」優惠，預告「免費升級桂花粉粿」；《NOWNEWS今日新聞》記者開箱真實口感曝光。得正則有「現折60元」外送優惠一起整理。五桐號初夏以「清甜果香」為靈感，運用細緻清甜的麝香葡萄，打造擁有沁涼果感的茶感層次新品。全新「麝香葡萄粉粿烏龍」以焙香烏龍茶為基底，融入麝香葡萄果香，搭配帶有淡雅桂花香氣的Q彈粉粿，清爽中喝得到花果香氣。再放入滑嫩綠茶凍增添口感；是喝起來微甜感相當清爽的冰沙。全新打造細緻清甜的「麝香葡萄系列」新品，以焙香烏龍茶為基底、搭配麝香葡萄的清甜果香打造「麝香葡萄粉粿烏龍」；還咬得到有著淡雅香氣的「桂花粉粿」，特別以桂花釀入料。五桐號今開賣「麝香葡萄系列」，新品上市優惠：◾️◾️提醒大家，僅限Uber Eats外送服務（外帶自取／部分門市不適用）；所有優惠詳情以APP及官網結帳頁面顯示為主；為維護飲品品質，如遇餐點雍塞平台暫時關閉，敬請見諒。