手搖飲料新品報到！五桐號表示，今（23）日，全新開賣「麝香葡萄系列」，推薦清爽的「麝香葡萄粉粿烏龍」、酸甜消暑「麝香葡萄柚子冰沙」兩款開喝，即日起上市還有「7折多一杯」優惠，預告「免費升級桂花粉粿」；《NOWNEWS今日新聞》記者開箱真實口感曝光。得正則有「現折60元」外送優惠一起整理。
五桐號：麝香葡萄今開賣！「麝香葡萄柚子冰沙」真實口感開箱
五桐號初夏以「清甜果香」為靈感，運用細緻清甜的麝香葡萄，打造擁有沁涼果感的茶感層次新品。全新「麝香葡萄粉粿烏龍」以焙香烏龍茶為基底，融入麝香葡萄果香，搭配帶有淡雅桂花香氣的Q彈粉粿，清爽中喝得到花果香氣。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際試喝「麝香葡萄柚子冰沙」，在結合麝香葡萄的錫蘭紅茶裡、點綴韓國柚子醬提味，再放入滑嫩綠茶凍增添口感；是喝起來微甜感相當清爽的冰沙。
記者推薦，還可以把綠茶凍換成新品「桂花粉粿」，在碎冰清脆的口感中、還咀嚼散發淡淡花香，天氣熱的時候超消暑又涮嘴。
全新打造細緻清甜的「麝香葡萄系列」新品，以焙香烏龍茶為基底、搭配麝香葡萄的清甜果香打造「麝香葡萄粉粿烏龍」；還咬得到有著淡雅香氣的「桂花粉粿」，特別以桂花釀入料。
五桐號：新品「7折多一杯」！免費升級桂花粉粿 手搖飲料優惠
五桐號今開賣「麝香葡萄系列」，新品上市優惠：
◾️4月23日至4月30日，五桐號購買「麝香葡萄系列」新品，可享「第二杯7折」優惠。
◾️5月1日至5月8日，買麝香葡萄柚子冰沙享「免費升級桂花粉粿」。
得正：「現折60元」外送優惠！Uber Eats全用戶適用
得正表示，即日起至5月5日，在外送平台Uber Eats上，全品項單筆消費滿250元，可享「現折60元」優惠。
提醒大家，僅限Uber Eats外送服務（外帶自取／部分門市不適用）；所有優惠詳情以APP及官網結帳頁面顯示為主；為維護飲品品質，如遇餐點雍塞平台暫時關閉，敬請見諒。
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五桐號初夏以「清甜果香」為靈感，運用細緻清甜的麝香葡萄，打造擁有沁涼果感的茶感層次新品。全新「麝香葡萄粉粿烏龍」以焙香烏龍茶為基底，融入麝香葡萄果香，搭配帶有淡雅桂花香氣的Q彈粉粿，清爽中喝得到花果香氣。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際試喝「麝香葡萄柚子冰沙」，在結合麝香葡萄的錫蘭紅茶裡、點綴韓國柚子醬提味，再放入滑嫩綠茶凍增添口感；是喝起來微甜感相當清爽的冰沙。
全新打造細緻清甜的「麝香葡萄系列」新品，以焙香烏龍茶為基底、搭配麝香葡萄的清甜果香打造「麝香葡萄粉粿烏龍」；還咬得到有著淡雅香氣的「桂花粉粿」，特別以桂花釀入料。
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◾️4月23日至4月30日，五桐號購買「麝香葡萄系列」新品，可享「第二杯7折」優惠。
◾️5月1日至5月8日，買麝香葡萄柚子冰沙享「免費升級桂花粉粿」。
得正表示，即日起至5月5日，在外送平台Uber Eats上，全品項單筆消費滿250元，可享「現折60元」優惠。
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