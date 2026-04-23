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Grab今年3月底宣布將以6億美元（約新台幣189億元）收購foodpanda台灣外送事業，預計2026年下半年完成收購。對於相關進度，公平會代理主委陳志民說明，對方已經送件，但因為文件尚未齊全，因此要求盡速補件，等到充足之後才會開始審查，也會確認Uber背後影響是否會導致市場限制競爭。東南亞叫車與外送平台Grab宣布收購foodpanda台灣業務，若公平會審查通過，Grab預計於2026年下半年完成交易，規劃2027年上半年完成平台整併，將原foodpanda用戶全面轉移至Grab應用程式，對於台灣長期由UberEats與foodpanda形成「雙龍」寡占結構產生改變。陳志民說，目前該案還在補件，而補件並無時程，但是審查是有時間，原則上30天內要完成，那有必要我們再延長，那最多可以再延長，所以總共大概90個我們一定要做出決定。而截至2025年底，Uber持有Grab約13%至13.5%的股權，為Grab最大單一法人股東，外界也正在觀察，是否可能是UberEats上次併購foodpanda失敗後的「絕地大反擊」。陳志民在接受國民黨立委呂玉玲質詢時也回應，這部分已經要求Grab提供相關資料參考，強調《公平法》並未規範企業跨公司持股，而股東控制是否展現於實質影響力，那必須要有更多事證，因此要進一步觀察是否有實質影響力，以及實質影響力將會導致限制競爭。