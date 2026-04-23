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日本維新會參議員石平22日在國會上質詢外務大臣茂木敏充時，一連3問挑戰日本長期以來模糊的對台立場，引發關注。資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，石平將過去長期被迴避的問題直接搬上國會檯面，「這一幕說明，在日本內部，支持台灣、正視台灣的力量，正在成長。」矢板明夫在臉書上發文，提到了日本國會22日出現的一場圍繞台灣的攻防戰。文中指出，被中國政府制裁的日本維新會參議員石平，在質詢茂木敏充時開門見山地問了一個核心問題：「日本政府究竟如何看待台灣？」他隨即列舉事實，台灣擁有2300萬人口、民選總統、完整政府體系、軍隊及獨立的貨幣與中央銀行，完全具備國家的基本要素。矢板明夫指出，石平要求政府說清楚「台灣是不是一個國家？如果不是，又該如何定義？」這一問直接觸碰到日本對台政策長期存在的「戰略模糊」。接著，石平第二個問題談到了台日的親日感情，並引用民調指出，高達76%的台灣人「最喜歡日本」，也提及東日本大震災時，台灣捐出超過200億日圓的善款。今年一月，他親自訪台參與「吃海鮮挺日本」的千人宴，看到台灣政界與民間共同為日本加油。他追問道「日本政府如何回應這樣真誠而具體的善意？是否給予對等的重視？」矢板明夫接續表示，第三個問題更為尖銳，「石平指出，台灣行政院長卓榮泰近期以『私人身分』訪日，而現任台灣首相（行政院長）的上一次正式訪日，竟要追溯到1972年。日台關係明明高度密切，卻在政治層級上被刻意壓低，他直言這種狀態『並不正常』，要求政府說明是否會檢討。」矢板明夫表示，面對這三個問題，茂木敏充顯得相當為難，只能重申一貫立場：遵守《日中聯合聲明》，與台灣維持非官方但實質關係。對於「台灣是否為國家」沒有正面回應；對於高層互訪，也僅表示將審慎處理，未釋出任何鬆綁訊號。不過矢板明夫認為，從表面上看，日本對台政策沒有改變，但真正的意義不在這裡。「石平做的，是把過去長期被迴避的問題，直接搬上國會檯面。他沒有使用模糊語言，而是用事實，一步步揭露政府立場的矛盾。更關鍵的是，他身為執政陣營的一員，卻敢於對政府提出尖銳質疑。這種態度，在當前政壇並不多見。」矢板明夫進一步強調，對台灣而言，這樣的聲音極為珍貴。因為台灣面對的，不只是外部壓力，更是國際社會的「不說破」。「石平今天的質詢，或許不會立刻改變政策，但已經把台灣的定位變成國會正式討論的議題。日本國會這一幕說明，在日本內部，支持台灣、正視台灣的力量，正在成長。台灣的好朋友石平，正站在最前線。謝謝石平參議員！」