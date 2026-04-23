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美伊開戰，中東戰火持續升溫，也對全球經濟、股匯市投下變數，市場出現劇烈震盪，油價飆漲，也引發通膨疑慮，今（23）日在立法院財政委員會，立委就詢問今（115）年5月所得稅申報是否會比照去年延長1個月，對此，財政部次長阮清華表示，台股目前已站上37000點，表現非常穩健，「目前沒這樣規畫」。因應美國「對等關稅」政策對我國經濟影響，減輕企業及民眾申報繳納所得稅壓力，財政部去年延長綜合所得稅及營業稅申報及繳納期間1個月，去年綜所稅申報期限從5月1日至6月30日。由於今年除了美國對等關稅問題，美伊開戰，中東戰火也為全球經濟及股匯市再投下變數，國民黨立委賴士葆今日在財委會詢問5月報稅季將至，今年所得稅申報是否考慮比照去年延長1個月？對此，財政部次長阮清華回應，目前台股已上37000點，非常穩健，「目前沒有這樣的規畫」。不過，賴士葆則要財政部思考一下，也許過2天立院總質詢就會轉彎，若行政院長答應，你們就會答應了。