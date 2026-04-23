我是廣告 請繼續往下閱讀

中國APP「高德地圖」因為清楚我國道路，甚至紅綠燈倒數功能都可以清楚掌握，引發擔憂。內政部部長劉世芳表態，若有國安問題影響，就會禁用。目前數位發展部資通安全署正在檢測，數發部部長林宜敬表示，若是有狀況會要求公部門不能使用，也會勸導民眾。立委徐富癸昨在立法院交通委員會質詢時關切，高德地圖把台灣紅綠燈資訊精算，恐怕對國人行蹤、社交軌跡都有嚴密監控。林宜敬說，數發部已經有關注了解，目前掌握高德地圖的台灣資料，不是中國建立，而是跟荷蘭公司購買；至於紅綠燈秒數估計，並非串接交通部或地方政府資料，是以使用者紅綠燈前面的狀況推算，只有在交通繁忙的路口、多人使用下才可以推估。林宜敬指出，最嚴重的是依照中國國家情報法規定，中國境內的組織、人民有責任支持跟配合中國政府的情報工作，因此民眾上傳的個資，中國政府若要資料就會直接調取。目前資安署已經在進行檢測，有狀況的話，會要求公部門不能使用，也會勸導民眾盡可能不使用。目前了解使用者多是往來中國台商，目前希望降低使用量，還不需要直接封鎖。目前資通安全署協同資通安全研究院，積極檢測中。