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剴剴遭保母虐死事件震驚社會，但後續效應讓不少社工昨（22）日前往行政院抗議捍衛權益，甚至直指衛福部冷處理。對此，衛福部長石崇良今（23）日回應，要藉此機會表達，「一定會做所有社工的後盾」，這是主管機關的態度，同時法律上的見解，會在明天下午邀請法界、各方代表進行會議討論。對於社工人力不足、超量接案，在法院判決認定「保證人地位」也引發爭議。石崇良今日出席立法院衛環委員會表示，從剴剴案的判決中，引起社工相當大的憂慮，包括法規解釋、責任釐清等。他認為，社工其實和醫事人員一樣是救死扶傷，整個過程難免會出現不如預期的情況。石崇良指出，以結果反推過程，也不見得公平。他舉例，過去醫療法曾有相關修法，在應付的刑事、民事責任，以故意或過失，且違反注意義務及專業考量範圍，才負刑事、民事責任。石崇良說，在社工的相對責任上，也應採取相同標準。而更重要的是整個系統，他提到，如何透過一個不幸的案件檢討改善，未來可避免類似的事情重複發生，剴剴案發生後也有進行檢討，包含兒權法大幅修正，也是汲取教訓。石崇良提到，未來審查過程應該會有更多討論、改善。不過，國民黨立委陳菁徽在質詢時詢問，是否認為社工是每一位孩子的保證人？石崇良回應，要藉此機會表達，「我們一定會做所有社工的後盾。」這是主管機關的態度。今日下午也會先和社工代表進行座談；至於法律見解，會在明（24）日下午召開，邀請法界、各方一同討論；釐清後，確認未來的規範、解釋或修法，才能確保社工在執行業務時可以沒有後顧之憂。