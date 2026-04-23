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中配立委李貞秀被民眾黨開除黨籍後，持續與白營人士互槓，昨天為中央委員江和樹爆料她向陳清龍要求「錢要乾淨、金流要做好」，大罵江和樹無恥、打手、可憐吶！江和樹今天主動開戰，指「簡訊內容中評會其實都看過」才會開除李貞秀，並二度強調「好戲在後頭」。民眾黨台中市議員江和樹昨天上《中午來開匯》網路節目時，透露李貞秀曾私訊立院黨團總召陳清龍，提及資金需求，「妳還特別強調『記得那個錢要乾淨，金流要做好』」，引起李貞秀暴怒，傳訊息罵江和樹「無恥不無恥啊！你有什麼證據？」還批評他一天到晚拍馬屁，「可憐啊，你還是個人嗎？」並在網路喊話江出來打球，並指江和樹曾私下說，全黨就是秘書長周榆修最壞。雖然李貞秀事後已刪文，江和樹今（23）日仍反擊，嘲笑李貞秀「只要說到這句話（指LINE對話內容）妳整個人就是抓狂，結果很清楚了」。他透露民眾黨中評會都看過李貞秀與陳清龍的簡訊內容，才會決議開除。他提醒李貞秀「當時是誰在捍衛妳的權利」、別忘記說過什麼話「人家是幫妳留面子」，原想好聚好散，但李貞秀的針對性太嚴重，「妳要一直迎戰，江和樹奉陪到底」，並提醒她「好戲在後頭」。